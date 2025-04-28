ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне СлотИдеальный Слот. Как голландец сделал «Ливерпуль» чемпионами Премьер-лиги
    Все новости спорта

    Орлов: У «Краснодара» есть характер, чего не хватает «Зениту»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Зенит
    Комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

    Геннадий Орлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Геннадий Орлов

    «Отставание "Зенита" от "Краснодара" — четыре очка. Сложно сейчас говорить о шансах на золото. Календарь у Питера легче? Ну с такой игрой подопечные Семака еще споткнутся... Сейчас все бьются. Попробуй еще обыграй "Ахмат", которому нужно сохранить прописку в РПЛ. Никто никому не сдастся без боя. Есть же репутация, премии и так далее.

    В общем, "Зенит" не убедил. А "Краснодар" очень близок к золотым медалям. Команда сохранила костяк. Есть Кордоба, Батчи, Сперцян, которые дают результат. Ну и у подопечных Мусаева есть характер. Они вырывают, выгрызают очки, чего как раз таки и не хватает Зениту», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар» — 58 очков. «Зенит» идет вторым — 54 очка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Трактор» зацепится за результат в Челябинске
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Парма» сдержать атаку «Лацио»?
  • «Лацио» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Позволит ли «Лидс» удержаться «Бристоль Сити» в топ-6?
  • «Лидс» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Лацио — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Удинезе — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фриц — Рууд
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Меншик — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры