Орлов: У «Краснодара» есть характер, чего не хватает «Зениту»

Комментаторвысказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

«Отставание "Зенита" от "Краснодара" — четыре очка. Сложно сейчас говорить о шансах на золото. Календарь у Питера легче? Ну с такой игрой подопечные Семака еще споткнутся... Сейчас все бьются. Попробуй еще обыграй "Ахмат", которому нужно сохранить прописку в РПЛ. Никто никому не сдастся без боя. Есть же репутация, премии и так далее.

В общем, "Зенит" не убедил. А "Краснодар" очень близок к золотым медалям. Команда сохранила костяк. Есть Кордоба, Батчи, Сперцян, которые дают результат. Ну и у подопечных Мусаева есть характер. Они вырывают, выгрызают очки, чего как раз таки и не хватает Зениту», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар» — 58 очков. «Зенит» идет вторым — 54 очка.