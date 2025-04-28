Круговой: Победу над «Спартаком» оценю отлично

Защитник ЦСКАоценил шансы армейцев на чемпионский титул после победы над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ.

Армейцы набрали 51 очко и вышли на 3-е место, опередив красно-белых.

«Победу над "Спартаком" оценю отлично, тем более, в тройку ворвались. Узнал, что мы их три года не обыгрывали. Так что теперь все радостные и довольные. Главное, мы в чемпионской гонке.

Шансы ЦСКА стать чемпионом? Хорошие и большие, тем более по весне мы лучшая команда и идем без единого поражения. Если будем так же двигаться вперед, то у нас есть все шансы. У нас еще очная встреча с "Краснодаром", и будем надеяться, что "Зенит" потеряет очки.

Чемпионство ЦСКА в этом сезоне это тяжело и сложно, но реально», — сказал Круговой Sport24.