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    Хакан Чалханоглу («Интер»)«Интер» — «Рома». Онлайн, прямая трансляция
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    «Вильярреал» — «Эспаньол»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Вильярреал» и «Эспаньол» сыграют перенесенный ранее матч 26-го тура чемпионата Испании. Он состоится 27 апреля на «Керамике». Начало в 17:15 мск.

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    «Вильярреал» имеет 52 очка. После этого тура, если выиграет, он может потеснить «Бетис» с 5-й строчки и тем самым занять место в зоне Лиги чемпионов. У хозяев есть дополнительная мотивация. В прошлом туре они проиграли «Сельте» 0:3. Им нужно реабилитироваться за фиаско.

    «Эспаньол» в семи очках от зоны вылета. При этом клубе не проигрывает уже 5 туров, имея 3 победы и две ничьи. Последним результатом гостей стала ничья 1:1 с «Валенсией». Перед этим «попугаи» обыграли «Хетафе» 1:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru больше склоняются в сторону хозяев. Узнать ставки на игру можно в прогнозе.

    • Букмекеры за 1.46 выставили победу «Вильярреала», 6.40 они дают на победу «Эспаньола». За 4.80 можно взять ставку на ничью.

    • Искусственный интеллект уверен в победе «Вильярреала», но с минимальным результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Эспаньол» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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