Салах стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди иностранцев

Нападающийв матче противзабил свой 185-й гол в английской Премьер-лиге, став самым результативным иностранным футболистом в истории турнира.

Египтянин обошел бывшего нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (184 гола). Благодаря этому результату Салах вышел на пятое место в общем списке лучших бомбардиров АПЛ, уступая только четырём англичанам: Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208), Гарри Кейну (213) и Алану Ширеру (260).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Победа «Ливерпуля» со счётом 5:1 позволила команде досрочно оформить чемпионский титул. После 34 туров у мерсисайдцев стало 82 очка, что на 15 больше, чем у ближайшего преследователя — «Арсенала» (67 очков).