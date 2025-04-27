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    Салах стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди иностранцев

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в матче против «Тоттенхэма» забил свой 185-й гол в английской Премьер-лиге, став самым результативным иностранным футболистом в истории турнира.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Египтянин обошел бывшего нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (184 гола). Благодаря этому результату Салах вышел на пятое место в общем списке лучших бомбардиров АПЛ, уступая только четырём англичанам: Энди Коулу (187), Уэйну Руни (208), Гарри Кейну (213) и Алану Ширеру (260).

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    Победа «Ливерпуля» со счётом 5:1 позволила команде досрочно оформить чемпионский титул. После 34 туров у мерсисайдцев стало 82 очка, что на 15 больше, чем у ближайшего преследователя — «Арсенала» (67 очков).

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