27 апреля в Неаполе состоится матч 34-го тура Серии А. Начало встречи в 21:45 мск.

Уже после этого тура «Наполи» может единолично возглавить таблицу. Сейчас подопечные Конте делят первое место с «Интером», однако победа принесет им 74 пункта. «Наполи» выиграл 3 матча из 4 последних в турнире.

«Торино» в нынешнем сезоне все ясно. Клубу остается лишь доигрывать сезон. «Бордовые» избежали борьбы за выживание, но и в еврокубках играть не будут. В первом круге они уступили минимально. Теперь они попытаются отомстить. Терять нечего.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Наполи» возьмется за дело с первых минут. На сайте можно ознакомиться с прогнозом.

считают, что «Наполи» возьмется за дело с первых минут. На сайте можно ознакомиться с прогнозом. Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 1.41 и 8.00.

ИИ победителя не выявил. Его прогноз — нулевая ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.