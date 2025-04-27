ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоаозиньо«При Кононове были и тики-така, и результативность». Жоаозиньо — о взлете «Краснодара» и возможном возвращении в Россию
    Все новости спорта

    «Наполи» — «Торино»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Торино Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    27 апреля в Неаполе состоится матч 34-го тура Серии А «Наполи»«Торино». Начало встречи в 21:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Уже после этого тура «Наполи» может единолично возглавить таблицу. Сейчас подопечные Конте делят первое место с «Интером», однако победа принесет им 74 пункта. «Наполи» выиграл 3 матча из 4 последних в турнире.

    «Торино» в нынешнем сезоне все ясно. Клубу остается лишь доигрывать сезон. «Бордовые» избежали борьбы за выживание, но и в еврокубках играть не будут. В первом круге они уступили минимально. Теперь они попытаются отомстить. Терять нечего.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Наполи» возьмется за дело с первых минут. На сайте можно ознакомиться с прогнозом.

    • Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 1.41 и 8.00.

    • ИИ победителя не выявил. Его прогноз — нулевая ничья.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Торино» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Наполи» начнет без прелюдий
  • «Наполи» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Трактор» зацепится за результат в Челябинске
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сумеют ли бергамаски разгромить «Лечче»?
  • «Аталанта» — «Лечче». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Каза Пия — Эшторил
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Лацио — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гёзтепе — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры