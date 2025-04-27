Наполи — Торино: прогноз на Серию А с коэффициентом для ставки 2.00

27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Торино». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: Неаполитанцы бьются за Скудетто. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

При этом «Наполи» отстает от «Интера» лишь по дополнительным показателям. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 33 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Неаполитанцы переиграли «Монцу» (1:0).

До того команда уверенно расправилась с «Эмполи» (3:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Болоньей» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Наполи» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Давид Нерес, Хуан Хесус — травмированы.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Наполи» ныне смотрится весьма монолитно. Команда победила дважды кряду.

Матчи с «Торино» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Наполи» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Ромелу Лукаку настрелял уже 12 мячей в текущем чемпионате.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» привычно ходят в середняках Серии A. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Торино» уже не попадет в еврокубки. При этом забила команда всего 38 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три зачетных балла. «Быки» одолели «Удинезе» (2:0).

До того команда минимально уступила «Комо». А вот поединок с «Вероной» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Валентино Лазаро, Алию Нжие — травмированы. Гвидас Гинейтис — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Быки» ныне не блещут стабильностью. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Торино» относительно надежен в обороне. Команда пропустила 37 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.

Команда уже больше года не обыгрывает «Наполи». Да и в нынешней диспозиции «быки» вряд ли могут рассчитывать на что-то большее, чем ничья.

Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Туринцы вполне способны дать бой одному из лидеров чемпионата.

Статистика для ставок

«Торино» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

«Наполи» победил в 2 своих последних поединках

«Наполи» в среднем пропускает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.08 и 1.87.

Прогноз: Неаполитанцы сражаются за чемпионство, и наверняка будут активно атаковать.

«Быки» имеют сложности в плане организации атак и реализации, тогда как оборона неаполитанцев выглядит монолитно.

Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08