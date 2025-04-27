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    «Наполи» начнет без прелюдий

    Наполи — Торино: прогноз на Серию А с коэффициентом для ставки 2.00

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Торино»
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    Скотт Мактоминей
    27 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Торино». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Апреля 2025 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Торино

    Торино

  • Турин
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    «Наполи»

    Турнирное положение: Неаполитанцы бьются за Скудетто. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Наполи» отстает от «Интера» лишь по дополнительным показателям. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 33 матчах.

    Наполи — Торино: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Неаполитанцы переиграли «Монцу» (1:0).

    До того команда уверенно расправилась с «Эмполи» (3:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Болоньей» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Наполи» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Давид Нерес, Хуан Хесус — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Наполи» ныне смотрится весьма монолитно. Команда победила дважды кряду.

    Матчи с «Торино» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Наполи» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Ромелу Лукаку настрелял уже 12 мячей в текущем чемпионате.

    «Торино»

    Турнирное положение: «Быки» привычно ходят в середняках Серии A. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Торино» уже не попадет в еврокубки. При этом забила команда всего 38 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три зачетных балла. «Быки» одолели «Удинезе» (2:0).

    До того команда минимально уступила «Комо». А вот поединок с «Вероной» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Валентино Лазаро, Алию Нжие — травмированы. Гвидас Гинейтис — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Быки» ныне не блещут стабильностью. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

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    При этом «Торино» относительно надежен в обороне. Команда пропустила 37 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.

    Команда уже больше года не обыгрывает «Наполи». Да и в нынешней диспозиции «быки» вряд ли могут рассчитывать на что-то большее, чем ничья.

    Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Туринцы вполне способны дать бой одному из лидеров чемпионата.

    Статистика для ставок

    • «Торино» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч

    • «Наполи» победил в 2 своих последних поединках

    • «Наполи» в среднем пропускает меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.08 и 1.87.

    Прогноз: Неаполитанцы сражаются за чемпионство, и наверняка будут активно атаковать.

    «Быки» имеют сложности в плане организации атак и реализации, тогда как оборона неаполитанцев выглядит монолитно.

    Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.08

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Наполи — Торино?

    Матч Наполи — Торино состоится 27 апреля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Наполи — Торино?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Наполи — Торино?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Наполи — Торино?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Наполи — Торино?

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.50.

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