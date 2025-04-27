Наполи — Торино: прогноз на Серию А с коэффициентом для ставки 2.00

Наполи
Торино
«Наполи»
Турнирное положение: Неаполитанцы бьются за Скудетто. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.
При этом «Наполи» отстает от «Интера» лишь по дополнительным показателям. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 33 матчах.
Наполи — Торино: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Неаполитанцы переиграли «Монцу» (1:0).
До того команда уверенно расправилась с «Эмполи» (3:0). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Болоньей» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Наполи» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: Давид Нерес, Хуан Хесус — травмированы.
Состояние команды: «Наполи» ныне смотрится весьма монолитно. Команда победила дважды кряду.
Матчи с «Торино» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Наполи» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Ромелу Лукаку настрелял уже 12 мячей в текущем чемпионате.
«Торино»
Турнирное положение: «Быки» привычно ходят в середняках Серии A. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
Причем «Торино» уже не попадет в еврокубки. При этом забила команда всего 38 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три зачетных балла. «Быки» одолели «Удинезе» (2:0).
До того команда минимально уступила «Комо». А вот поединок с «Вероной» завершился подписанием мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Валентино Лазаро, Алию Нжие — травмированы. Гвидас Гинейтис — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Быки» ныне не блещут стабильностью. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Торино» относительно надежен в обороне. Команда пропустила 37 мячей в 33 поединках итальянского чемпионата.
Команда уже больше года не обыгрывает «Наполи». Да и в нынешней диспозиции «быки» вряд ли могут рассчитывать на что-то большее, чем ничья.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Туринцы вполне способны дать бой одному из лидеров чемпионата.
Статистика для ставок
- «Торино» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч
- «Наполи» победил в 2 своих последних поединках
- «Наполи» в среднем пропускает меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.08 и 1.87.
- 3.40Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 3.75Барселона — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.10Гавр — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Неаполитанцы сражаются за чемпионство, и наверняка будут активно атаковать.
«Быки» имеют сложности в плане организации атак и реализации, тогда как оборона неаполитанцев выглядит монолитно.
Ставка: Победа «Наполи» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.08