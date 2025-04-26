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    Семак рассказал причину замены Глушенкова в матче с «Динамо»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил причину замены Максима Глушенкова на 63-й минуте матча против «Динамо» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    По словам Семака, дело не в том, что игрок не выполнил установку, а в том, что у лидеров команды, включая Глушенкова и Вендела, не получалось показать свою лучшую игру в этот вечер.

    «Когда у кого-то из лидеров не получается провести матч на высоком для себя уровне, конечно, игра по-другому смотрится. Поэтому я думаю, что сегодня сложно выделить кого-то так, чтобы можно было сказать, что он сыграл здорово» — приводит слова Семака официальный сайт клуба

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    После ничейного результата «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Следующий матч команда проведет 4 мая против «Пари НН» на домашнем стадионе.

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