Семак рассказал причину замены Глушенкова в матче с «Динамо»

Главный тренеробъяснил причину заменына 63-й минуте матча против(1:1) в 26-м туре РПЛ.

По словам Семака, дело не в том, что игрок не выполнил установку, а в том, что у лидеров команды, включая Глушенкова и Вендела, не получалось показать свою лучшую игру в этот вечер.

«Когда у кого-то из лидеров не получается провести матч на высоком для себя уровне, конечно, игра по-другому смотрится. Поэтому я думаю, что сегодня сложно выделить кого-то так, чтобы можно было сказать, что он сыграл здорово» — приводит слова Семака официальный сайт клуба

Прогнозы и ставки на РПЛ

После ничейного результата «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Следующий матч команда проведет 4 мая против «Пари НН» на домашнем стадионе.