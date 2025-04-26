Личка: Гладышев начинает показывать мужской футбол

Главный тренервысказался о прогрессе нападающего своей командыв нынешнем сезоне.

Напомним, что форвард забил единственный гол «бело-голубых» в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«В начале сезона уже было видно, что у него начались изменения в ментальности, что он начинает показывать мужской футбол. Этот процесс продолжается уже довольно давно.

Я помню, как критиковал его после больших игр, когда он иногда убегал от борьбы. Теперь же он выигрывает борьбу у Роши, Нино, Эраковича и других сильных защитников. Плюс, Глади забивает, так что в последний месяц он ещё прибавил и очень нам помогает», — приводит слова Лички официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Гладышев провел за «Динамо» 24 матча в рамках РПЛ, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.