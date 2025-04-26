«Бавария» идет к чемпионскому титулу, опережая «Байер» на 8 очков. В любом случае задача на эту игру понятна — одержать победу и продолжить подъем. В прошлом туре команда Компани разгромила «Хайденхайм» 4:0, выиграв 22-й раз подряд в этом сезоне.
«Майнц» уже не первый тур без побед. В первом круге он смог выиграть у «Баварии» 2:1 и попытается подпортить настроение «мюнхенцам», однако получится ли. Текущая форма «ноль четвертых» не настолько хорошая на данный момент.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.99.
- Букмекеры считают, что у гостей мало шансов — 1.25 на победу «Баварии», 9.60 на победу «Майнца». За 7.00 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Баварии» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Майнц» смотрите на LiveCup.Run.
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