2-й тайм Бавария — МайнцОнлайн
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    Серж Гнабри и Джошуа Киммих «Бавария» — «Майнц». Онлайн, прямая трансляция
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    «Бавария» — «Майнц»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    26 апреля в Мюнхене «Бавария» примет «Майнц» в рамках поединка 31-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоится на «Альянц Арене» в 16:30 по мск.

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    «Бавария» идет к чемпионскому титулу, опережая «Байер» на 8 очков. В любом случае задача на эту игру понятна — одержать победу и продолжить подъем. В прошлом туре команда Компани разгромила «Хайденхайм» 4:0, выиграв 22-й раз подряд в этом сезоне.

    «Майнц» уже не первый тур без побед. В первом круге он смог выиграть у «Баварии» 2:1 и попытается подпортить настроение «мюнхенцам», однако получится ли. Текущая форма «ноль четвертых» не настолько хорошая на данный момент.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.99.

    • Букмекеры считают, что у гостей мало шансов — 1.25 на победу «Баварии», 9.60 на победу «Майнца». За 7.00 можно поставить на ничью.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал победу «Баварии» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Майнц» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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