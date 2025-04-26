26 апреля будет разыгрываться судьба Кубка Испании. Претендентами на титул являются, которые сойдутся в очном поединке на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Севилье. Начало игры в 23:00 по мск.

«Барселона» в паре шагов от того, чтобы поставить жирную точку в борьбе с «Реалом» в текущем сезоне. Команда Ханси Флика уже отобрала у «сливочных» Суперкубок. Скоро может увести чемпионский титул. Этим вечером она имеет возможность огорчить соперника, забрав себе Кубок Короля.

«Реал» в свою очередь будет пытаться хоть как-то скрасить сезон. Это крайне принципиальный поединок для подопечных Анчелотти. Для самого Папы Карло это также отличная возможность уйти из «Реала» хоть на каком-то позитиве.

Все ждут яркий поединок. Оба матча нынешнего сезона были крайне результативными — 4:0 в пользу «Барсы» в Примере, 5:2 в финале Суперкубка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предсказывают упорную борьбу. Ставки на матч они предложили в своем прогнозе.

предсказывают упорную борьбу. Ставки на матч они предложили в своем прогнозе. Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.27 и 2.80 на победу команд в матче, 4.09 на ничью, 1.74 и 2.07 на победу в финале.

Искусственный интеллект ставит на победу «Барселоны» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

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