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    Спартак — ЦСКА«Спартак» — ЦСКА 1:2. Онлайн
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    «Барселона» — «Реал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    26 апреля будет разыгрываться судьба Кубка Испании. Претендентами на титул являются «Барселона» и «Реал», которые сойдутся в очном поединке на стадионе «Эстадио де-ла-Картуха» в Севилье. Начало игры в 23:00 по мск.

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    «Барселона» в паре шагов от того, чтобы поставить жирную точку в борьбе с «Реалом» в текущем сезоне. Команда Ханси Флика уже отобрала у «сливочных» Суперкубок. Скоро может увести чемпионский титул. Этим вечером она имеет возможность огорчить соперника, забрав себе Кубок Короля.

    «Реал» в свою очередь будет пытаться хоть как-то скрасить сезон. Это крайне принципиальный поединок для подопечных Анчелотти. Для самого Папы Карло это также отличная возможность уйти из «Реала» хоть на каком-то позитиве.

    Все ждут яркий поединок. Оба матча нынешнего сезона были крайне результативными — 4:0 в пользу «Барсы» в Примере, 5:2 в финале Суперкубка.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru предсказывают упорную борьбу. Ставки на матч они предложили в своем прогнозе.

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 2.27 и 2.80 на победу команд в матче, 4.09 на ничью, 1.74 и 2.07 на победу в финале.

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Барселоны» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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