РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за поведение в матче против «Урала»

Московскийбыл оштрафован по итогам полуфинала Пути регионов Кубка России против(3:0).

Как сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц, клуб получил несколько штрафов за поведение болельщиков и тренерского штаба.

За использование пиротехнических изделий фанатами — штраф 40 тысяч рублей, скандирование оскорбительных выражений — штраф 30 тысяч рублей и выход за пределы технической зоны тренером Ненадом Сакичем — штраф 30 тысяч рублей.

Следующий матч в Кубке России «Спартак» проведёт против московского «Динамо» во втором этапе полуфинала Пути регионов, а в финале Пути РПЛ встретятся «Зенит» и ЦСКА.