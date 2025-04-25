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    РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за поведение в матче против «Урала»

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    Московский «Спартак» был оштрафован по итогам полуфинала Пути регионов Кубка России против «Урала» (3:0).

    Футбольный клуб «Спартак Москва»
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    Футбольный клуб «Спартак Москва»

    Как сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц, клуб получил несколько штрафов за поведение болельщиков и тренерского штаба.

    За использование пиротехнических изделий фанатами — штраф 40 тысяч рублей, скандирование оскорбительных выражений — штраф 30 тысяч рублей и выход за пределы технической зоны тренером Ненадом Сакичем — штраф 30 тысяч рублей.

  • «Краснодар», «Зенит» или «Спартак»? РПЛ ожидает интригующая развязка на финише
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    • Следующий матч в Кубке России «Спартак» проведёт против московского «Динамо» во втором этапе полуфинала Пути регионов, а в финале Пути РПЛ встретятся «Зенит» и ЦСКА.

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