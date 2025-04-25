Андрей Шевченко против допуска российских команд к участию на международной арене

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко выступил против допуска российских команд к международным турнирам.

«Моя позиция по участию российских команд остается неизменной — пока идет конфликт, вопрос их допуска не может рассматриваться», — сказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Он также отметил, что возвращение российских клубов и сборных может привести к расколу внутри европейского футбольного сообщества и поставить под угрозу безопасность и целостность соревнований.

Сборная России по футболу не может участвовать в международных турнирах из-за отстранения, введённого Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года.