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    Дан Ндойе«Болонья» — «Эмполи» 1:0. Онлайн
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    Агент Тюкавина: Врачи говорят, что идет с опережением графика восстановления

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    Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о восстановлении форвард после травмы.

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    «Врачи говорят, что идет с опережением графика восстановления. Реабилитологи работают с ним по 5-6 часов каждый день. Он уже выбросил костыли. Думаю, после майских праздников, может, начнет уже с мячом на поле работать. Но тут важно понимать, что никто не хочет пятилетку за три года проходить. Нужно вернуться готовым и сильнее.

    Понятное дело, что с его характером он готов был бы хоть в ближайшем туре выходить, но все прекрасно понимают, что делать. Динамовские врачи постоянно на связи с немецкими врачами, которые проводили операцию. Все под пристальным контролем», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

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    Напомним, что в этом сезоне Тюкавин уже точно не выйдет на поле и не поможет своей команде.

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