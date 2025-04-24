Агент Тюкавина: Врачи говорят, что идет с опережением графика восстановления

Агент нападающеговысказался о восстановлении форвард после травмы.

«Врачи говорят, что идет с опережением графика восстановления. Реабилитологи работают с ним по 5-6 часов каждый день. Он уже выбросил костыли. Думаю, после майских праздников, может, начнет уже с мячом на поле работать. Но тут важно понимать, что никто не хочет пятилетку за три года проходить. Нужно вернуться готовым и сильнее.

Понятное дело, что с его характером он готов был бы хоть в ближайшем туре выходить, но все прекрасно понимают, что делать. Динамовские врачи постоянно на связи с немецкими врачами, которые проводили операцию. Все под пристальным контролем», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

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Напомним, что в этом сезоне Тюкавин уже точно не выйдет на поле и не поможет своей команде.