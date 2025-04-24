Матч 33-го тура испанской Примерысостоится 24 апреля на «Эль Садар» в Памплоне. Начало встречи в 20:00 мск.

«Осасуна» не проигрывает уже 4 тура. В последних двух она смогла набрать по 3 очка, обыграв «Жирону» и «Вальядолид». Благодаря этому клуб с 41 пунктом поднялся на 11-е место и сократил разрыв с зоной еврокубков до 3 пунктов.

«Севилья» давно не побеждала в чемпионате. В последнем туре она добыла ничью 1:1 с «Алавесом», и это был единственный матч за 5 туров, в котором «андалусийцам» удалось разжиться очками. За 6 туров до конца сезона «Севилья» находится в 5 очках от зоны вылета.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.30. Букмекеры: «Осасуна» — фаворит за 2.47, на ничью можно поставить за 3.05, на победу «Севильи» — за 3.15.

ИИ считает, что «Севилья» одержит долгожданную победу, матч закончится со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Осасуна» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

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