«Осасуна» не проигрывает уже 4 тура. В последних двух она смогла набрать по 3 очка, обыграв «Жирону» и «Вальядолид». Благодаря этому клуб с 41 пунктом поднялся на 11-е место и сократил разрыв с зоной еврокубков до 3 пунктов.
«Севилья» давно не побеждала в чемпионате. В последнем туре она добыла ничью 1:1 с «Алавесом», и это был единственный матч за 5 туров, в котором «андалусийцам» удалось разжиться очками. За 6 туров до конца сезона «Севилья» находится в 5 очках от зоны вылета.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры: «Осасуна» — фаворит за 2.47, на ничью можно поставить за 3.05, на победу «Севильи» — за 3.15.
- ИИ считает, что «Севилья» одержит долгожданную победу, матч закончится со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Осасуна» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.
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