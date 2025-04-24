Гюндоган считает Де Брейне лучшим игроком в истории «Манчестер Сити»

Немецкий полузащитникназвал своего одноклубника получшим игроком в истории клуба.

«Он незаменим. Мы знаем, что никто не сможет прийти и просто заменить его. Конечно, каким-то образом мы закроем эту брешь, клубу это всегда удается.

То, что Кевин сделал для этого клуба, поражает. Лично я считаю, что в истории "Ман Сити" не было игрока лучше, чем он. Делить с ним поле столько лет было мне в радость», — приводит слова Гюндогана ESPN.

Де Брюйне покинет «Манчестер Сити» по окончанию нынешнего сезона. Бельгиец перешел в английский клуб из немецкого «Вольфсбурга» в 2015 году за 74 млн. евро.

Вместе с горожанами, полузащитник становился шестикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Английской лиги, двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии и победителем Лиги чемпионов-2022/2023.