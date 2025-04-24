ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — ЦСКА26-й тур РПЛ. Корнеев уверен в победе «Зенита» над «Динамо», Есипов не ждет голов в Дерби всея Руси
    Все новости спорта

    Гюндоган считает Де Брейне лучшим игроком в истории «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган назвал своего одноклубника по «Манчестер Сити» Кевина де Брейне лучшим игроком в истории клуба.

    Кевин Де Брейне и Илкай Гюндоган
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Де Брейне и Илкай Гюндоган

    «Он незаменим. Мы знаем, что никто не сможет прийти и просто заменить его. Конечно, каким-то образом мы закроем эту брешь, клубу это всегда удается.

    То, что Кевин сделал для этого клуба, поражает. Лично я считаю, что в истории "Ман Сити" не было игрока лучше, чем он. Делить с ним поле столько лет было мне в радость», — приводит слова Гюндогана ESPN.

    Де Брюйне покинет «Манчестер Сити» по окончанию нынешнего сезона. Бельгиец перешел в английский клуб из немецкого «Вольфсбурга» в 2015 году за 74 млн. евро.

    Вместе с горожанами, полузащитник становился шестикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Английской лиги, двухкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии и победителем Лиги чемпионов-2022/2023.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Симеоне будет очень заряжена
  • «Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Усилит ли «Осасуна» боль «Севильи»?
  • «Осасуна» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Подберется ли зона вылета вплотную к «Жироне»?
  • «Леганес» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Болонья — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Аталанта — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  4.68
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фамаликан — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Фейеноорд — ПЕК Зволле
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сток Сити — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры