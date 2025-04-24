Гюндоган о перспективах «Манчстер Сити»: Нужно попасть в Лигу чемпионов и пробиться в финал Кубка Англии

Полузащитник Илкай Гюндоган высказался о проблемахв текущем сезоне, отметив, что команда не демонстрирует того уровня, который сама для себя установила.

«Остаются две цели. Первая — попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, это жизненно важно для клуба и игроков. Вторая — постараться выйти в финал Кубка Англии», — приводит слова Илкая ESPN.

Гюндоган также отметил, что в некоторых матчах команда чрезмерно фокусировалась на тактике, забывая о таких качествах, как решительность, желание и агрессивность.

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В нынешнем сезоне Илкай Гюндоган провёл 45 матчей за «Манчестер Сити», забил два гола и отдал пять результативных передач.