Матч 33-го тура испанской Примерысостоится 22 апреля на «Месталье». Начало встречи в 20:00 мск.

«Валенсия» и «Эспаньол» являются соседями по таблице. У них по 38 очков. Оба клуба опережают зону вылета на 7 пунктов. Хозяева не проигрывают уже 7 туров, гости всухую выиграли 3 последних поединка.

В прошлом туре «бэтмены» сыграли вничью 1:1 с «Райо Вальекано», а «попугаи» минимально выиграли у «Хетафе».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз к матчу с коэффициентом 2.10.

подготовили прогноз к матчу с коэффициентом 2.10. Букмекеры дают 1.97 на победу «Валенсии», 3.40 на ничью и 4.09 на победу «Эспаньола».

Искусственный интеллект полагает, что гости продлят победную серию, выиграв со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Эспаньол» смотрите на LiveCup.Run.

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