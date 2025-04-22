«Валенсия» и «Эспаньол» являются соседями по таблице. У них по 38 очков. Оба клуба опережают зону вылета на 7 пунктов. Хозяева не проигрывают уже 7 туров, гости всухую выиграли 3 последних поединка.
В прошлом туре «бэтмены» сыграли вничью 1:1 с «Райо Вальекано», а «попугаи» минимально выиграли у «Хетафе».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз к матчу с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры дают 1.97 на победу «Валенсии», 3.40 на ничью и 4.09 на победу «Эспаньола».
- Искусственный интеллект полагает, что гости продлят победную серию, выиграв со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Эспаньол» смотрите на LiveCup.Run.
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