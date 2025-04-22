После двух побед подряд «горожане» набрали 58 пунктов. Они идут на 5-й позиции, опережая «Челси» и «Астон Виллу» всего на одно очко.
Таким образом, у «бирмингемцев» есть возможность заскочить в зону Лиги чемпионов уже в предстоящем туре. Команде Пепа Гвардиолы стоит учитывать, что «львы» сейчас лучшая команда по результатам последних туров. Подопечные Эмери выиграли 5 матчей подряд. В прошлый раз они разгромили «Ньюкасл» 4:1, хотя «сороки» сейчас в неплохой форме.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили две ставки на эту игру.
- Букмекеры высоко оценивают шансы «Ман Сити» на победу. Котировки составляют 1.84 против 3.90. Ничья выставлена за 4.00.
- Искусственный интеллект считает, что «Вилла» сможет обыграть «горожан» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.
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