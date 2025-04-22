В 34-м туре чемпионата Англиибудет принимать. Поединок запланирован на 22 апреля 22:00 по мск.

После двух побед подряд «горожане» набрали 58 пунктов. Они идут на 5-й позиции, опережая «Челси» и «Астон Виллу» всего на одно очко.

Таким образом, у «бирмингемцев» есть возможность заскочить в зону Лиги чемпионов уже в предстоящем туре. Команде Пепа Гвардиолы стоит учитывать, что «львы» сейчас лучшая команда по результатам последних туров. Подопечные Эмери выиграли 5 матчей подряд. В прошлый раз они разгромили «Ньюкасл» 4:1, хотя «сороки» сейчас в неплохой форме.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили две ставки на эту игру.

подготовили прогноз, в котором предложили две ставки на эту игру. Букмекеры высоко оценивают шансы «Ман Сити» на победу. Котировки составляют 1.84 против 3.90. Ничья выставлена за 4.00.

Искусственный интеллект считает, что «Вилла» сможет обыграть «горожан» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.

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