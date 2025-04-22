ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франк АртигаАртига не хочет уезжать из России. Какой клуб РПЛ возглавит экс-тренер «Химок»?
    Все новости спорта

    «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 34-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» будет принимать «Астон Виллу». Поединок запланирован на 22 апреля 22:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    После двух побед подряд «горожане» набрали 58 пунктов. Они идут на 5-й позиции, опережая «Челси» и «Астон Виллу» всего на одно очко.

    Таким образом, у «бирмингемцев» есть возможность заскочить в зону Лиги чемпионов уже в предстоящем туре. Команде Пепа Гвардиолы стоит учитывать, что «львы» сейчас лучшая команда по результатам последних туров. Подопечные Эмери выиграли 5 матчей подряд. В прошлый раз они разгромили «Ньюкасл» 4:1, хотя «сороки» сейчас в неплохой форме.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили две ставки на эту игру.

    • Букмекеры высоко оценивают шансы «Ман Сити» на победу. Котировки составляют 1.84 против 3.90. Ничья выставлена за 4.00.

    • Искусственный интеллект считает, что «Вилла» сможет обыграть «горожан» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» забьет много голов?
  • «Барселона» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Львы» доставят проблемы «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
  • «Авангард» выбьет «Локомотив» из борьбы
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.11
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Барселона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Микельсен — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры