Манчестер Сити — Астон Вилла: прогноз ставок на АПЛ

Манчестер Сити
Астон Вилла
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Горожане» располагаются на 4-й позиции в Премьер-лиге, набрав 58 очков за 33 встречи. «Манчестер Сити» отстает от 3-ки лидеров в чемпионате лишь на 1 балл.
По результатам домашних встреч команда также занимает 4-е место в лиге, набрав 33 очка из 48-и возможных на своем поле. За 16 встреч при родных трибунах «Манчестер Сити» забил 37 голов при 21-м пропущенном.
Манчестер Сити — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «горожане» всухую одолели «Эвертон» со счетом 2:0, забив все голы в концовке 2-го тайма. До этого «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (5:2).
«Горожане» не проигрывают на протяжении 5-и последних матчей в АПЛ. За этот отрезок «Манчестер Сити» трижды победил и дважды сыграл вничью. За этот отрезок команда поделила очки с «Ман Юнайтед» (0:0) и «Брайтоном» (2:2).
Не сыграют: Натан Аке, Эдерсон, Эрлинг Холанн, Родри и Джон Стоунз (у всех — травмы).
Состояние команды: У «Манчестер Сити» действительно много ключевых игроков из основного состава, которые выбыли из-за травмы. Несмотря на это, «горожане» продолжают стабильно набирать очки.
Основная задача «Манчестер Сити» на остаток сезона — сохранение места в топ-5 АПЛ, которое позволит выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В предстоящем матче против «Астон Виллы» у команды будет возможность победить.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Львы» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 57-ю очками в активе. «Астон Вилла» отстает от топ-3 в чемпионате лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди.
Команда гораздо увереннее выступает на своем поле, но не в гостях. По результатам гостевых встреч «Астон Вилла» занимает 10-е место в лиге, набрав 23 очка из 48-и возможных.
Последние матчи: В прошедшей встрече в АПЛ «львы» разгромили «Ньюкасл» со счетом 4:1. Матчем ранее в чемпионате Англии «Астон Вилла» уверенно обыграла «Саутгемптон» (3:0).
У «львов» продолжается победная серия в АПЛ, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Астон Вилла» одолела «Ноттингем Форест» (2:1), «Брайтон» (3:0) и «Брентфорд» (1:0).
У «Астон Виллы» пустой список травмированных игроков.
Состояние команды: «Львы» набрали сумасшедшую форму, команда побеждает буквально в каждом матче и рвется в зону Лиги чемпионов, отставание от которой всего 2 балла.
«Астон Вилла» частенько обыгрывала «Манчестер Сити» в очных противостояниях. В последних 3-х очных встречах «львы» дважды одолели «горожан».
Статистика для ставок
- «Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей в АПЛ
- «Астон Вилла» выиграла последние 5 матчей в чемпионате Англии
- В последних 3-х очных встречах «Астон Вилла» дважды обыгрывала «Манчестер Сити»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.82, победа «Астон Виллы» — 3.85, ничья — за 4.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Астон Вилла» доставит много проблем «горожанам».
Ставка: Ничья за 4.10.
Прогноз: В 1-м тайме команды забьют парочку голов.
Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.13.