Манчестер Сити — Астон Вилла: прогноз ставок на АПЛ

«Манчестер Сити» примет «Астон Виллу» в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 22 апреля и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» располагаются на 4-й позиции в Премьер-лиге, набрав 58 очков за 33 встречи. «Манчестер Сити» отстает от 3-ки лидеров в чемпионате лишь на 1 балл.

По результатам домашних встреч команда также занимает 4-е место в лиге, набрав 33 очка из 48-и возможных на своем поле. За 16 встреч при родных трибунах «Манчестер Сити» забил 37 голов при 21-м пропущенном.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «горожане» всухую одолели «Эвертон» со счетом 2:0, забив все голы в концовке 2-го тайма. До этого «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» (5:2).

«Горожане» не проигрывают на протяжении 5-и последних матчей в АПЛ. За этот отрезок «Манчестер Сити» трижды победил и дважды сыграл вничью. За этот отрезок команда поделила очки с «Ман Юнайтед» (0:0) и «Брайтоном» (2:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Натан Аке, Эдерсон, Эрлинг Холанн, Родри и Джон Стоунз (у всех — травмы).

Состояние команды: У «Манчестер Сити» действительно много ключевых игроков из основного состава, которые выбыли из-за травмы. Несмотря на это, «горожане» продолжают стабильно набирать очки.

Основная задача «Манчестер Сити» на остаток сезона — сохранение места в топ-5 АПЛ, которое позволит выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В предстоящем матче против «Астон Виллы» у команды будет возможность победить.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Львы» занимают 7-е место в таблице АПЛ с 57-ю очками в активе. «Астон Вилла» отстает от топ-3 в чемпионате лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди.

Команда гораздо увереннее выступает на своем поле, но не в гостях. По результатам гостевых встреч «Астон Вилла» занимает 10-е место в лиге, набрав 23 очка из 48-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече в АПЛ «львы» разгромили «Ньюкасл» со счетом 4:1. Матчем ранее в чемпионате Англии «Астон Вилла» уверенно обыграла «Саутгемптон» (3:0).

У «львов» продолжается победная серия в АПЛ, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Астон Вилла» одолела «Ноттингем Форест» (2:1), «Брайтон» (3:0) и «Брентфорд» (1:0).

У «Астон Виллы» пустой список травмированных игроков.

Состояние команды: «Львы» набрали сумасшедшую форму, команда побеждает буквально в каждом матче и рвется в зону Лиги чемпионов, отставание от которой всего 2 балла.

«Астон Вилла» частенько обыгрывала «Манчестер Сити» в очных противостояниях. В последних 3-х очных встречах «львы» дважды одолели «горожан».

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей в АПЛ

«Астон Вилла» выиграла последние 5 матчей в чемпионате Англии

В последних 3-х очных встречах «Астон Вилла» дважды обыгрывала «Манчестер Сити»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.82, победа «Астон Виллы» — 3.85, ничья — за 4.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Астон Вилла» доставит много проблем «горожанам».

Ставка: Ничья за 4.10.

Прогноз: В 1-м тайме команды забьют парочку голов.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.13.