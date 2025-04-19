«Астон Вилла» прибила «Ньюкасл» и заявила о себе в гонке за Лигу чемпионов

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Ньюкасл 4:1 Голы: 1:0 Олли Уоткинс (1'), 1:1 Фабиан Шер (17'), 2:1 Ян Матсен (64'), 3:1 Дэниел Бёрн (автогол) (73'), 4:1 Амаду Онана (75') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Ян Матсен, Бубакар Камара (Росс Баркли, 82'), Мэтти Кэш, Юри Тилеманс, Марко Асенсио (Амаду Онана, 72'), Джон МакГинн (Джейкоб Рэмси, 72'), Морган Роджерс (Дониелл Мален, 82'), Олли Уоткинс (Маркус Рашфорд, 82') Ньюкасл: Ник Поуп, Тино Ливраменто, Дэниел Бёрн, Фабиан Шер (Мэтт Таргетт, 82'), Киран Триппьер (Эмиль Крафт, 76'), Харви Льюис Барнс (Джозеф Уиллок, 76'), Джейкоб Мёрфи (Энтони Гордон, 66'), Сандро Тонали, Бруно Гимарайнс, Александер Исак (Каллум Уилсон, 76'), Жоэлинтон Предупреждения: Фабиан Шер (13'), Жоэлинтон (41'), Бруно Гимарайнс (64'), Джейкоб Рэмси (88')

Сезон уже подходит к финишу, но для «Астон Виллы» всё только начинается. На «Вилла Парк», под завывания трибун и туман от пиротехники, команда Унаи Эмери устроила разгром третьей команды чемпионата, продемонстрировав амбиции не просто на еврокубки, а на место в квартете лучших.

Уже через 33 секунды после стартового свистка счёт был открыт: Юри Тилеманс поймал мяч после выноса Тонали и тут же запустил Уоткинса в прорыв. Тот с лёгкостью обыграл защитника, и с рикошетом от Фабиана Шера вколотил мяч в угол — моментально обозначив настрой хозяев. Спустя пару минут Уоткинс снова был на острие — обыграл трёх, зарядил в перекладину. «Ньюкасл» еле отдышался.

Астон Вилла — Ньюкасл globallookpress.com

Ответ гостей и качели до перерыва

Но «сороки» приехали не сдаваться. Харви Барнс был, как всегда, агрессивен на фланге, и именно его подача с правого края на 18-й минуте позволила Шеру — тому самому, кто коснулся мяча при первом голе — сравнять счёт. Центрдеф навис над защитой и пробил головой между ног Мартинесу.

Фабиан Шер празднует гол globallookpress.com

Ответ «Виллы» был немедленным: Асенсио каким-то чудом промахнулся в упор, затем снова Уоткинс — уже ударом головой — попал в каркас. Стороны обменивались атаками с безумной скоростью. Тонали проверил Мартинеса ударом в нижний угол, Морган Роджерс — Поупа с близкой дистанции. К перерыву матч был не просто равным, он был стихийным. Но уже тогда чувствовалось: у «Виллы» есть запас прочности и идей.

Тактическое превосходство Эмери

Во втором тайме Эмери стал аккуратно вращать шестерёнки. Его команда вышла из раздевалки заряженной и методично прижимала «Ньюкасл» к воротам. Серия угловых, активность Тилеманса в отборе и продвижении мяча, растущая роль Макгинна — всё это предвещало новую волну давления.

На 63-й минуте случился ключевой эпизод: Уоткинс ускорился в центр, выманил на себя защиту и катнул на Матсена. Нидерландец не сбавил ход, вошёл в штрафную и чётко отправил мяч в дальний угол. Взрыв на трибунах и в техзоне — Эмери праздновал, словно сам забил. Матсен — с первым голом в АПЛ, и сразу в таком моменте.

Астон Вилла — Ньюкасл globallookpress.com

Но апогей был ещё впереди. Через семь минут после выхода на поле Джейкоб Рэмзи прострелил с фланга, и Дэн Бёрн в отчаянной попытке перехвата отправил мяч в собственные ворота. А спустя ещё две минуты — ударная смена: после сейва Поупа на добивании первым оказался Амаду Онана. Его мощный выстрел под перекладину завершил разгром — гол, достойный подборки лучших моментов тура.

«Ньюкасл» перегорел, Вилла продолжает мечтать

«Сороки» выглядели уставшими. От темпа, от плотного календаря, от собственной же попытки не сбавлять ход. Вторая половина матча показала контраст глубины составов: Эмери выпустил игроков, которые не просто вошли в игру, а определили её исход.

Календарь и таблица АПЛ

У «Виллы» был и четвёртый удар в каркас — уже от Рэмзи, который почти повторил мяч Матсена. Но даже без этого счёт остался впечатляющим. Победа подняла бирмингемцев на шестое место, всего в двух очках от «Ньюкасла», и вряд ли кто-то теперь может назвать их претензии на Лигу чемпионов несерьёзными.