«Гоу Эхед Иглз» впервые с 1933 года взяли трофей, в финале Кубка пал «АЗ»

С первых минут команды выдали открытый футбол. Просторная арена «Де Кёйп» дрожала от гудящих голосов: почти 18 тысяч болельщиков из Девентера против 17 тысяч из Алкмара. В этой дуэли традиционно «вторых» клубов страны сражались не только два состава, но и две футбольные культуры — упорство против системы, дерзость против методичности.
Обе команды были ослаблены: у «АЗ» отсутствовал капитан Йорди Класи, а у
«Гоу Эхед Иглз» — важные игроки вроде Дина Джеймса. Тем не менее, с первых атак было видно — уступать никто не собирался. Уже в первой трети матча Давид Мёллер Вольф с левого фланга мог открыть счёт, но вратарь Яри Де Бассер выдал первое из своих многих спасений в этот вечер.
Ответ последовал немедленно — сначала Антман, потом Милан Смит пытались потревожить Овусу-Одуро. Особенно опасен был момент на 37-й минуте, когда Эдвардсен не реализовал выход один на один.
VAR, слёзы и холодная кровь
Второй тайм начался с паузы — файер-шоу от фанатов «Гоу Эхед Иглз» окутало поле дымом, но это был только пролог к самому огню событий.
На 54-й минуте Йорис Крамер задел Поку — момент вроде бы спорный, но VAR настаивал: пенальти. Первый удар Парротта отбил всё тот же Де Бассер, но вмешалась система — вратарь якобы вышел за линию, так ещё и Сурай раньше времени вошёл в штрафную. Повтор — и 0:1.
Момент, способный сломать дух любой команды, особенно — такой, для которой сам факт финала уже событие. Но «Гоу Эхед Иглз» не пали. Они выстояли, несмотря на давление, несмотря на ошибки и упущенные шансы.
Наказание за самоуверенность
На последних минутах поединка, когда фанаты «АЗ» уже начали потихоньку примерять праздничное настроение, судьба решила вмешаться. Пер Копмейнерс сыграл рукой в штрафной — тоже неоднозначный эпизод, но арбитр не дрогнул. На 99-й минуте капитан «Иглз» Матс Дейл уверенно реализовал 11-метровый — 1:1, и матч ушёл в овертайм.
Дополнительное время стало ареной борьбы выносливости. «АЗ» выглядел свежее, но именно игроки из Девентера создавали остроту. Смит и Петерссон упускали отличные возможности, с другой стороны, Меердинк и Бюрмейстер также могли склонить чашу весов. Но над всеми парил Де Бассер — он словно вырос в воротах, отражая всё подряд.
Кульминация: первый трофей с 1933 года
Серия пенальти — последняя страница эпоса. Здесь каждый шаг — приговор, каждый удар — исповедь. У «АЗ» не выдержали Бюрмейстер и Лахдо. Их удары Де Бассер отражал с какой-то почти мистической лёгкостью. Вратарь «Гоу Эхед Иглз» стал настоящим героем, символом воли, концентрации и веры в чудо.
Финальную точку поставил Юлиус Дирксен. Его удар — и всё: девентерский народный клуб берёт трофей, впервые с 1933 года вписывая своё имя в золотую летопись голландского футбола. Эта победа — не просто кубок. Это напоминание, что футбол живёт не только в Амстердаме, Роттердаме и Эйндховене. Он живёт и в Девентере, где снова верят в чудеса.