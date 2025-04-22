«Гоу Эхед Иглз» впервые с 1933 года взяли трофей, в финале Кубка пал «АЗ»

В этом финале всё было на грани — драматургия, которую не напишет и самый искусный сценарист. Но именно в таких матчах и рождаются футбольные легенды. «Гоу Эхед Иглз», клуб с богатой, но давно ушедшей в тень историей, взял свой первый национальный трофей за 92 года. Победа над «АЗ» в финале Кубка Нидерландов — это кульминация сезона, где всё шло к этому одному, решающему мгновению.

Кубок Нидерландов. Финал «АЗ» — «Гоу Эхед Иглз» 1:1 (2:4 серия пенальти) Голы 1:0, Пэрротт (54'), 1:1, Дейл (90+9')«АЗ» Овусу-Одуро, Маикума (Касиус, 94'), Гус, Мартинс Инди (Деккер, 88'), Вольф, Мийнанс, Копмейнерс, Смит (Бюрместер, 89'), Поку (Лахдо, 81'), Пэрротт (Мердинк, 60'), Ван Боммел (Садик, 81')«Гоу Эхед Иглз» Де Бассер, Дейл, Наубер (Дирксен, 120+1'), Крамер, Адельгор (Тенгстетт, 80'), Лансана, Линторст (Стоккерс, 80') (Вейенберг, 91'), Антман (Твигт, 94'), Эдвардсен, Сурай (Петтерссон, 89'), Смит

С первых минут команды выдали открытый футбол. Просторная арена «Де Кёйп» дрожала от гудящих голосов: почти 18 тысяч болельщиков из Девентера против 17 тысяч из Алкмара. В этой дуэли традиционно «вторых» клубов страны сражались не только два состава, но и две футбольные культуры — упорство против системы, дерзость против методичности.

Обе команды были ослаблены: у «АЗ» отсутствовал капитан Йорди Класи, а у

«Гоу Эхед Иглз» — важные игроки вроде Дина Джеймса. Тем не менее, с первых атак было видно — уступать никто не собирался. Уже в первой трети матча Давид Мёллер Вольф с левого фланга мог открыть счёт, но вратарь Яри Де Бассер выдал первое из своих многих спасений в этот вечер.

Гоу Эхед Иглз — АЗ globallookpress.com

Ответ последовал немедленно — сначала Антман, потом Милан Смит пытались потревожить Овусу-Одуро. Особенно опасен был момент на 37-й минуте, когда Эдвардсен не реализовал выход один на один.

VAR, слёзы и холодная кровь

Второй тайм начался с паузы — файер-шоу от фанатов «Гоу Эхед Иглз» окутало поле дымом, но это был только пролог к самому огню событий.

Гоу Эхед Иглз — АЗ globallookpress.com

На 54-й минуте Йорис Крамер задел Поку — момент вроде бы спорный, но VAR настаивал: пенальти. Первый удар Парротта отбил всё тот же Де Бассер, но вмешалась система — вратарь якобы вышел за линию, так ещё и Сурай раньше времени вошёл в штрафную. Повтор — и 0:1.

Гоу Эхед Иглз — АЗ globallookpress.com

Момент, способный сломать дух любой команды, особенно — такой, для которой сам факт финала уже событие. Но «Гоу Эхед Иглз» не пали. Они выстояли, несмотря на давление, несмотря на ошибки и упущенные шансы.

Наказание за самоуверенность

На последних минутах поединка, когда фанаты «АЗ» уже начали потихоньку примерять праздничное настроение, судьба решила вмешаться. Пер Копмейнерс сыграл рукой в штрафной — тоже неоднозначный эпизод, но арбитр не дрогнул. На 99-й минуте капитан «Иглз» Матс Дейл уверенно реализовал 11-метровый — 1:1, и матч ушёл в овертайм.

Гоу Эхед Иглз — АЗ globallookpress.com

Дополнительное время стало ареной борьбы выносливости. «АЗ» выглядел свежее, но именно игроки из Девентера создавали остроту. Смит и Петерссон упускали отличные возможности, с другой стороны, Меердинк и Бюрмейстер также могли склонить чашу весов. Но над всеми парил Де Бассер — он словно вырос в воротах, отражая всё подряд.

Кульминация: первый трофей с 1933 года

Серия пенальти — последняя страница эпоса. Здесь каждый шаг — приговор, каждый удар — исповедь. У «АЗ» не выдержали Бюрмейстер и Лахдо. Их удары Де Бассер отражал с какой-то почти мистической лёгкостью. Вратарь «Гоу Эхед Иглз» стал настоящим героем, символом воли, концентрации и веры в чудо.

Гоу Эхед Иглз — АЗ globallookpress.com

Финальную точку поставил Юлиус Дирксен. Его удар — и всё: девентерский народный клуб берёт трофей, впервые с 1933 года вписывая своё имя в золотую летопись голландского футбола. Эта победа — не просто кубок. Это напоминание, что футбол живёт не только в Амстердаме, Роттердаме и Эйндховене. Он живёт и в Девентере, где снова верят в чудеса.