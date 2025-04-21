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    «Торпедо» и «Урал» поделили очки в матче Первой лиги

    «Торпедо»— «Урал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    21 апреля на стадионе «Арена Химки» прошёл матч 29-го тура Первой лиги между московским «Торпедо» и екатеринбургским «Уралом». Встреча завершилась боевой ничьей — 1:1

    Футбольный клуб «Урал»
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    Футбольный клуб «Урал»

    С первых минут «Торпедо» активно пошло вперёд и уже на 20-й минуте открыло счёт: Гусман Ейсон воспользовался неразберихой в штрафной гостей и точно пробил в угол ворот — 1:0

    Во втором тайме «Урал» прибавил в активности и начал чаще угрожать воротам соперника. На 62-й минуте Юрий Железнов замкнул навес с фланга и головой отправил мяч в сетку — 1:1. После этого обе команды имели шансы вырвать победу, однако реализовать их не смогли.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Урал 1:1
    Голы: 1:0 Guzman Y. (19'), 1:1 Юрий Железнов (62') Торпедо: Михаил Волков, Глеб Шевченко, Сергей Бородин, Руслан Байтуков, Александр Иваньков, Хетаг Хосонов, Марио Чурич (Андрей Костин, 75'), Alykulov G. (Alesson, 70'), Guzman Y. (Егор Данилкин, 70'), Ираклий Манелов (Равиль Нетфуллин, 82'), Александр Юшин (Игорь Горбунов, 70') Урал: Александр Селихов, Силвие Бегич, Итало, Мингиян Бевеев (Тимофей Маргасов, 76'), Станислав Бессмертный (Иван Чудин, 76'), Егор Мосин (Никита Морозов, 89'), Андрей Егорычев, Илья Ишков (Юрий Железнов, 46'), Тимур Аюпов (Максим Воронов, 46'), Фаниль Сунгатулин, Евгений Марков Предупреждение: Сергей Бородин (32')

    После этой ничьей «Торпедо» сохраняет 3-е место в таблице с 51 очком, а «Урал» идёт пятым, имея в активе 49 баллов.

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