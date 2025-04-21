Консейсау: «Милану» в матче с «Аталантой» не хватило агрессии

Наставник «Милана»высказался о матче 32-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Россонери уступили 0:1.

«Первый тайм был сбалансированным, "Аталанта" больше владела мячом, мы действовали немного глубже, чем требовалось от игроков, но мы не испытывали давления или чего-то подобного. Второй тайм мы начали с большего количества моментов, в которых нам следовало принимать более правильные решения в передачах, но "Аталанта" забила гол при первой же возможности.

На этой неделе я говорил, что игроки, которые выходят на замену, дают нам дополнительное преимущество, но в этот раз этого не произошло. Честно говоря, нам не хватало агрессии, которую мы обычно проявляем, особенно при выходе на замену», — приводит слова Консейсау DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» набрала 64 очка и идет 3-й в таблице. «Милан» с 51 очком — на 9-й позиции.