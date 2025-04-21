Гендиректор «Байера»: Если за Хаби обратится клуб, где он играл, мы обязательно обсудим этот вопрос

Генеральный директорФернандо Карро подтвердил, что клуб готов отпустить Хаби Алонсо, если им заинтересуется

«У нас есть джентльменское соглашение: если за Хаби обратится клуб, где он играл, мы обязательно обсудим этот вопрос и не станем создавать препятствий», — приводит слова Карро журналист Маттео Моретто.

Хаби Алонсо считается главным кандидатом на пост наставника мадридской команды после завершения сезона, поскольку Карло Анчелотти может покинуть «королевский» клуб. Алонсо уже выступал за «Реал» в качестве игрока с 2009 по 2014 год.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

«Байер» в текущем сезоне занимает вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги после 30-ти матчей, набрав 64 балла. После ничейного результата в игре против «Санкт-Паули», команда упустила возможность приблизиться к лидирующей «Баварии».