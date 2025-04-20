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    Кисляк прокомментировал ничейный результат ЦСКА в матче против «Крыльев Советов»

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    Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о ничьей в матче 25-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (1:1).

    Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА
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    Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА

    «Первые впечатления от игры? Не знаю, давили весь матч, кроме первых 15 минут, когда присматривались к сопернику, смотрели, как они играют. Потом уже поняли, где их слабые стороны, и начали давить. Наверное, где‑то не повезло. Это футбол, так бывает.

    Выход три в одного в концовке? Это случилось, когда счет был 1:1. Мы пошли открываться, потому что всегда играем только на победу, нас не устраивает ничья. Если вспомнить момент с голом… Не знаю, был там пенальти или нет, это спорный эпизод. Но это не наши проблемы, нужно было забивать свои моменты. К сожалению, такой результат, будем прогрессировать дальше. Чемпионат еще не закончен, осталось пять игр.

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    • "Крылья" на протяжении нескольких сезонов показывают хорошую игру, тренер ставит игру через пас. Но меня удивило, как они оборонялись, что сидели (в обороне) всей командой. Наверное, из‑за этого пострадала зрелищность матча. Награду лучшему игроку матча я бы обменял на победу ЦСКА», — сказала Кисляк «Матч ТВ».

    После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе.

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