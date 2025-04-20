ЦСКА и «Крылья Советов» поделили очки в матче РПЛ

на своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол у армейцев записал на свой счет Секу Койта на 69-й минуте.

«Крылья Советов» сумел сравнять счет на 74-й минуте благодаря голу Ивана Сергеева с пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Крылья Советов 1:1 Голы: 1:0 Секу Койта (69'), 1:1 Иван Сергеев (пенальти) (73') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Хелвен (Адольфо Гайч, 46'), Виллиан Роша, Данил Круговой, Матвей Лукин, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кристиян Бистрович (Секу Койта, 67'), Рифат Жемалетдинов (Аббосбек Файзуллаев, 61'), Тамерлан Мусаев (Сауль Гуарирапа, 68'), Alerrandro (Shumansky A., 76') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Доминик Ороз, Александр Солдатенков, Кирилл Печенин, Фернандо Костанца, Николай Рассказов (Владислав Шитов, 68'), Сергей Бабкин (Лука Гагнидзе, 68'), Иван Олейников (Дмитрий Цыпченко, 88'), Антон Зиньковский (Игорь Дмитриев, 88'), Иван Сергеев (Амар Рахманович, ') Предупреждение: Хелвен (8')

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 11-й позиции (27).