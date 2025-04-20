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    ЦСКА — Крылья СоветовЦСКА — «Крылья Советов». Онлайн
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    ЦСКА и «Крылья Советов» поделили очки в матче РПЛ

    ЦСКА — «Крылья Советов»: счет матча 1:1, обзор голов

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    ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

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    Единственный гол у армейцев записал на свой счет Секу Койта на 69-й минуте.

    «Крылья Советов» сумел сравнять счет на 74-й минуте благодаря голу Ивана Сергеева с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Крылья Советов 1:1
    Голы: 1:0 Секу Койта (69'), 1:1 Иван Сергеев (пенальти) (73') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Хелвен (Адольфо Гайч, 46'), Виллиан Роша, Данил Круговой, Матвей Лукин, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кристиян Бистрович (Секу Койта, 67'), Рифат Жемалетдинов (Аббосбек Файзуллаев, 61'), Тамерлан Мусаев (Сауль Гуарирапа, 68'), Alerrandro (Shumansky A., 76') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Гленн Бейл, Доминик Ороз, Александр Солдатенков, Кирилл Печенин, Фернандо Костанца, Николай Рассказов (Владислав Шитов, 68'), Сергей Бабкин (Лука Гагнидзе, 68'), Иван Олейников (Дмитрий Цыпченко, 88'), Антон Зиньковский (Игорь Дмитриев, 88'), Иван Сергеев (Амар Рахманович, ') Предупреждение: Хелвен (8')

    После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 11-й позиции (27).

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