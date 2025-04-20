ЦСКА — «Крылья Советов». Онлайн

20 апреля в Москве состоится матч 25-го тура Российской Премьер-лиги: на домашней арене ЦСКА примет «Крылья Советов». Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

18:50 Футболисты ЦСКА тоже вышли на поле, до старта — около 40 минут.

Разминка игроков ЦСКА livesport.ru

18:45 А вот и гости выходят на поле! Игроки «Крыльев Советов» начали разминку.

Разминка игроков Крыльев Советов livesport.ru

18:30 До матча — ровно час, стадион пока пустует, но уже скоро команды должны выйти на разминку.

Арена ЦСКА перед матчем livesport.ru

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Роша, Лукин, Келлвен, Кисляк, Бистрович, Обляков, Жамалетдинов, Мусаев, Алеррандро.

«Крылья Советов»: Песьяков, Бейл, Солдатенков, Ороз, Печенин, Костанца, Бабкин, Рассказов, Зиньковский, Олейников, Сергеев.

ЦСКА: стабильность, трансформация и ставка на командную силу

Команда Марко Николича после зимней паузы преобразилась — тренер окончательно адаптировал состав под себя, переведя его с прежней схемы 3-4-2-1 на 4-4-2 с ромбом. Эта перестройка сразу дала плоды: москвичи не проиграли ни одного официального матча весной и уверенно включились в борьбу за медали.

В чемпионате «армейцы» уже прошли «Оренбург», «Акрон» и «Динамо», а также сыграли вничью с «Зенитом». В Кубке России команда дважды одолела столичное «Динамо» в дерби. В последнем туре РПЛ подопечные Николича вновь взяли три очка, обыграв «Оренбург» на выезде (2:0), а в середине недели закрепили успех в кубковом ответном матче (0:0).

Примечательно, что у ЦСКА нет одного яркого лидера в атаке — голами делится почти вся команда. Семь мячей на счету Тамерлана Мусаева, шесть у Ивана Облякова, по пять — у защитников. Такое распределение делает команду менее предсказуемой для соперников.

К предстоящей игре москвичи подходят в полной боевой готовности — потерь среди основы нет. Единственный, кто всё ещё не готов выйти на поле — новичок Родриго Вильягра. Однако в средней линии у ЦСКА по-прежнему хорошая глубина.

ЦСКА — Крылья Советов https://t.me/pfccskamoscow

«Крылья Советов»: шаг за шагом — от тревог к спокойствию

Самарская команда долгое время находилась в опасной близости от зоны стыков. Напряжённая обстановка внутри клуба и неудачные результаты в начале весны только подлили масла в огонь. Однако после разгромного поражения от махачкалинского «Динамо» (0:4) начался разворот вверх.

Подопечные Игоря Осинькина разгромили «Локомотив» (5:1), затем взяли очко у «Рубина» и в прошлом туре переиграли «Химки» (3:1). Сейчас «Крылья» занимают 11-е место, имея небольшое преимущество над «Ахматом», который располагается в зоне стыковых матчей.

Перед матчем в Москве в лазарете самарцев по-прежнему остаются Иван Ломаев, Максим Витюгов и Денис Якуба. Под вопросом участие Романа Ежова и Томаса Гальдамеса. Однако замены в последнем туре себя оправдали — Николай Рассказов и Кирилл Печенин справились со своими ролями.

Отдельное внимание — Ивану Сергееву. Форвард вышел на пик формы и недавно стал лучшим бомбардиром «Крыльев» в истории выступлений клуба в чемпионате. Его семь голов — серьёзный вклад в борьбу команды за выживание.

В первом круге в Самаре команды разошлись миром — 2:2. В субботу у каждого будет своя мотивация: ЦСКА хочет сохранить место в топ-4, «Крылья» — ещё немного отдалиться от зоны риска.