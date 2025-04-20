ЦСКА
Крылья Советов
ЦСКА
Турнирное положение: в настоящий момент ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 47 очками.
Последние матчи: в 24-м туре команда Марко Николича одержала трудную победу в гостях против «Краснодара». Наставник армейцев устроил небольшую ротацию перед Кубком России, но все равно его команда смогла дожать соперника после перерыва.
ЦСКА — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
Сначала на 55-й минуте гол забил Иван Обляков, который вывел команду с капитанской повязкой и мгновенно сориентировался во вратарской, второй гол на исходе матча забил Койта после отличной передачи Жемалетдинова.
Также была ничья в ответной игре Кубка России с «Динамо» М (0:0), которая дальше позволила пройти ЦСКА, и победа над бело-голубыми в РПЛ со счетом 3:1.
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: во второй части сезона ЦСКА пока никому не проигрывает и в таблице РПЛ уже борется за медали, а от лидера «Краснодара» отставание всего составляет пять очков. Николич за время межсезонья смог отлично отладить игру команды и вписать туда воспитанников клуба (Кисляка, Глебова), которые постепенно выходят на ведущие роли.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: пока «Крылья Советов» идут 11-ми в таблице РПЛ с 26 очками.
Последние матчи: против «Химок» у команды Игоря Осинькина не очень получилось начало, но после пропущенного гола все встало на место и «Крылья Советов» увезли три заслуженных очка.
Голы в этой встрече забивали Печенин, Сергеев и Дмитриев. При этом самарцы могли забить намного больше, но транжирили моменты.
До этого была ничья с «Рубином» (1:1) дома и разгром «Локомотива» (5:1).
Не сыграют: травмированы — Ломаев (в), Витюгов (п).
Состояние команды: в трех последних турах «Крылья Советов» набрали 7 очков и показывают очень качественный футбол в атаке, забив 9 мячей. В отличной форме находится Иван Сергеев, прошедший межсезонку вместе с командой.
Также неплохо выглядят Олейников, Ежов, Бабкин, постепенно начинает возвращать себе прежние кондиции Зиньковский. Остаются лишь проблемы в обороне.
Прогноз Сергея Юрана
Знаменитый игрок и тренер Сергей Юран
Полный разбор топ-матчей 25-го тура РПЛ от Сергея Юрана и Дмитрия Кириченко можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- В первом круге ЦСКА победил в гостях (2:1)
- В прошлом сезоне «Крылья» проиграли дома (0:2), а на выезде сыграли вничью (2:2)
- В Кубке России 2022/23 ЦСКА победил в полуфинале со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА Москва дают 1,65, а на «Крылья Советов» — 5,90, ничью букмекеры оценивают в 4,0.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,83, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,04.
- 1.93Лас-Пальмас — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.85Зенит — Химки: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 2.10Ипсвич — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
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Прогноз: обе команды сейчас на ходу и много забивают, почти нет потерь в составе, лидеры в отличной форме и есть основания надеяться на результативный футбол. ЦСКА имеет крепкую оборону, но Сергеев и компания должны найти возможность распечатать ворота Акинфеева.
Основная ставка: обе забьют за 2,0.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с ничейным исходом, команды сейчас не сильно отличаются по уровню.
Дополнительная ставка: ничья за 4,0.