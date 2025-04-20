2-й таймКраснодар — АхматОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн Дмитрий Селюк«Карпину вовремя подсказали, что пора валить из Ростова». Селюк — о чемпионской интриге и слабых тренерах Килиан МбаппеДо уровня Роналду — как до Луны. Мбаппе стал ахиллесовой пятой «Реала»
  • 20:01
    • Губерниев — о возможном выступлении россиян на ОИ в Милане: Пока это просто игра слов
  • 16:33
    • «Спартак» отыгрался с 0:2 и переиграл «Акрон»
    Все новости спорта

    Голы в этой игре будут

    ЦСКА — Крылья Советов: прогноз и ставка (к. 2.00) на РПЛ 20 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Крылья Советов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Крылья Советов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Сергеев
    20 апреля в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА Москва — «Крылья Советов». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Апреля 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: в настоящий момент ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 47 очками.

    Последние матчи: в 24-м туре команда Марко Николича одержала трудную победу в гостях против «Краснодара». Наставник армейцев устроил небольшую ротацию перед Кубком России, но все равно его команда смогла дожать соперника после перерыва.

    ЦСКА — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Сначала на 55-й минуте гол забил Иван Обляков, который вывел команду с капитанской повязкой и мгновенно сориентировался во вратарской, второй гол на исходе матча забил Койта после отличной передачи Жемалетдинова.

    Также была ничья в ответной игре Кубка России с «Динамо» М (0:0), которая дальше позволила пройти ЦСКА, и победа над бело-голубыми в РПЛ со счетом 3:1.

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: во второй части сезона ЦСКА пока никому не проигрывает и в таблице РПЛ уже борется за медали, а от лидера «Краснодара» отставание всего составляет пять очков. Николич за время межсезонья смог отлично отладить игру команды и вписать туда воспитанников клуба (Кисляка, Глебова), которые постепенно выходят на ведущие роли.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: пока «Крылья Советов» идут 11-ми в таблице РПЛ с 26 очками.

    Последние матчи: против «Химок» у команды Игоря Осинькина не очень получилось начало, но после пропущенного гола все встало на место и «Крылья Советов» увезли три заслуженных очка.

    Голы в этой встрече забивали Печенин, Сергеев и Дмитриев. При этом самарцы могли забить намного больше, но транжирили моменты.

    До этого была ничья с «Рубином» (1:1) дома и разгром «Локомотива» (5:1).

    Не сыграют: травмированы — Ломаев (в), Витюгов (п).

    Состояние команды: в трех последних турах «Крылья Советов» набрали 7 очков и показывают очень качественный футбол в атаке, забив 9 мячей. В отличной форме находится Иван Сергеев, прошедший межсезонку вместе с командой.

    Также неплохо выглядят Олейников, Ежов, Бабкин, постепенно начинает возвращать себе прежние кондиции Зиньковский. Остаются лишь проблемы в обороне.

    Прогноз Сергея Юрана

    Знаменитый игрок и тренер Сергей Юран в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от матча ЦСКА — «Крылья Советов»:

  • Армейцы на ходу, три очка заберут. Раз одержаны пять побед подряд в первенстве, выход в Кубке оформлен, значит все правильно, все работает. Видно, что команда играет на результат, где-то, может быть, в ущерб зрелищности.

  • Полный разбор топ-матчей 25-го тура РПЛ от Сергея Юрана и Дмитрия Кириченко можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • В первом круге ЦСКА победил в гостях (2:1)

    • В прошлом сезоне «Крылья» проиграли дома (0:2), а на выезде сыграли вничью (2:2)

    • В Кубке России 2022/23 ЦСКА победил в полуфинале со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА Москва дают 1,65, а на «Крылья Советов» — 5,90, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,83, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,04.

    Прогноз: обе команды сейчас на ходу и много забивают, почти нет потерь в составе, лидеры в отличной форме и есть основания надеяться на результативный футбол. ЦСКА имеет крепкую оборону, но Сергеев и компания должны найти возможность распечатать ворота Акинфеева.

    Основная ставка: обе забьют за 2,0.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с ничейным исходом, команды сейчас не сильно отличаются по уровню.

    Дополнительная ставка: ничья за 4,0.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЦСКА — Крылья Советов?

    Матч ЦСКА — Крылья Советов состоится 20 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЦСКА — Крылья Советов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Крылья Советов?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЦСКА — Крылья Советов?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу ЦСКА Москва дают 1,65, а на «Крылья Советов» — 5,90, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Рома — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.80
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Виннипег — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Детройт
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зверев — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ипсвич — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ЦСКА — Крылья Советов: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 20.04.202519:30. Голы в этой игре будут
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры