20 апреля в 25-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА Москва — «Крылья Советов». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: в настоящий момент ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 47 очками.

Последние матчи: в 24-м туре команда Марко Николича одержала трудную победу в гостях против «Краснодара». Наставник армейцев устроил небольшую ротацию перед Кубком России, но все равно его команда смогла дожать соперника после перерыва.

Сначала на 55-й минуте гол забил Иван Обляков, который вывел команду с капитанской повязкой и мгновенно сориентировался во вратарской, второй гол на исходе матча забил Койта после отличной передачи Жемалетдинова.

Также была ничья в ответной игре Кубка России с «Динамо» М (0:0), которая дальше позволила пройти ЦСКА, и победа над бело-голубыми в РПЛ со счетом 3:1.

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: во второй части сезона ЦСКА пока никому не проигрывает и в таблице РПЛ уже борется за медали, а от лидера «Краснодара» отставание всего составляет пять очков. Николич за время межсезонья смог отлично отладить игру команды и вписать туда воспитанников клуба (Кисляка, Глебова), которые постепенно выходят на ведущие роли.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: пока «Крылья Советов» идут 11-ми в таблице РПЛ с 26 очками.

Последние матчи: против «Химок» у команды Игоря Осинькина не очень получилось начало, но после пропущенного гола все встало на место и «Крылья Советов» увезли три заслуженных очка.

Голы в этой встрече забивали Печенин, Сергеев и Дмитриев. При этом самарцы могли забить намного больше, но транжирили моменты.

До этого была ничья с «Рубином» (1:1) дома и разгром «Локомотива» (5:1).

Не сыграют: травмированы — Ломаев (в), Витюгов (п).

Состояние команды: в трех последних турах «Крылья Советов» набрали 7 очков и показывают очень качественный футбол в атаке, забив 9 мячей. В отличной форме находится Иван Сергеев, прошедший межсезонку вместе с командой.

Также неплохо выглядят Олейников, Ежов, Бабкин, постепенно начинает возвращать себе прежние кондиции Зиньковский. Остаются лишь проблемы в обороне.

Прогноз Сергея Юрана

Знаменитый игрок и тренер Сергей Юран в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями от матча ЦСКА — «Крылья Советов»:

Армейцы на ходу, три очка заберут. Раз одержаны пять побед подряд в первенстве, выход в Кубке оформлен, значит все правильно, все работает. Видно, что команда играет на результат, где-то, может быть, в ущерб зрелищности.

Полный разбор топ-матчей 25-го тура РПЛ от Сергея Юрана и Дмитрия Кириченко можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

В первом круге ЦСКА победил в гостях (2:1)

В прошлом сезоне «Крылья» проиграли дома (0:2), а на выезде сыграли вничью (2:2)

В Кубке России 2022/23 ЦСКА победил в полуфинале со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу ЦСКА Москва дают 1,65, а на «Крылья Советов» — 5,90, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,83, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,04.

Прогноз: обе команды сейчас на ходу и много забивают, почти нет потерь в составе, лидеры в отличной форме и есть основания надеяться на результативный футбол. ЦСКА имеет крепкую оборону, но Сергеев и компания должны найти возможность распечатать ворота Акинфеева.

Основная ставка: обе забьют за 2,0.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с ничейным исходом, команды сейчас не сильно отличаются по уровню.

Дополнительная ставка: ничья за 4,0.