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    Габриэл Мартинелли«Ипсвич» — «Арсенал». Онлайн
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    Агент Тюкавина: Игра Гладышева по сравнению с другими сменщиками Кости светлое пятно

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    Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал, может ли Ярослав Гладышев полноценно заменить 22-летнего форварда, который сейчас восстанавливается после травмы.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Моё мнение — нет. Сколько он моментов не забил? КПД у Ярослава не очень высокий. Да, Гладышев уже сравнялся с Костей по голам, но сколько он уже не играл?», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

    Агент добавил, что подобная ситуация не возникла бы, если бы Тюкавин был в строю, но при этом пожелал удачи и Гладышеву, и «Динамо». На фоне других сменщиков, например Маухуба, игра Гладышева выглядит хотя бы как «светлое пятно».

    20 апреля Ярослав Гладышев оформил дубль в матче 25-го тура РПЛ против «Рубина», внеся решающий вклад в победу «Динамо» со счётом 3:1.

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