Агент Тюкавина: Игра Гладышева по сравнению с другими сменщиками Кости светлое пятно

Агент нападающегоКонстантина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал, может ли Ярослав Гладышев полноценно заменить 22-летнего форварда, который сейчас восстанавливается после травмы.

«Моё мнение — нет. Сколько он моментов не забил? КПД у Ярослава не очень высокий. Да, Гладышев уже сравнялся с Костей по голам, но сколько он уже не играл?», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

Агент добавил, что подобная ситуация не возникла бы, если бы Тюкавин был в строю, но при этом пожелал удачи и Гладышеву, и «Динамо». На фоне других сменщиков, например Маухуба, игра Гладышева выглядит хотя бы как «светлое пятно».

20 апреля Ярослав Гладышев оформил дубль в матче 25-го тура РПЛ против «Рубина», внеся решающий вклад в победу «Динамо» со счётом 3:1.