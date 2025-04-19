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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»«Локомотив» — «Пари НН». Онлайн
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    «Локомотив» — «Нари НН»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    19 апреля в 17:00 мск «Локомотив» примет «Пари НН» в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

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    «Локомотив» перед этой игрой не побеждает уже три тура. Последним результатом стало поражение 0:1 от «Рубина». На неделе клуб пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России. В таблице РПЛ хозяева на 6-м месте с 41 очком.

    «Пари» в прошлом туре сыграл 1:1 со столичным «Динамо» и продлил свою безвыигрышную серию до пяти встреч. При этом ранее команда проиграла 4 раза подряд. В таблице РПЛ гости на 14-м месте с 20 очками.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.

    • Букмекеры дают 1.76 на «Локо», 3.90 на ничью и 4.50 на «Пари НН».

    • Искусственный интеллект ожидает минимальную победу гостей 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Нари НН» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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