«Локомотив» перед этой игрой не побеждает уже три тура. Последним результатом стало поражение 0:1 от «Рубина». На неделе клуб пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России. В таблице РПЛ хозяева на 6-м месте с 41 очком.
«Пари» в прошлом туре сыграл 1:1 со столичным «Динамо» и продлил свою безвыигрышную серию до пяти встреч. При этом ранее команда проиграла 4 раза подряд. В таблице РПЛ гости на 14-м месте с 20 очками.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.
- Букмекеры дают 1.76 на «Локо», 3.90 на ничью и 4.50 на «Пари НН».
- Искусственный интеллект ожидает минимальную победу гостей 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Локомотив» — «Нари НН» смотрите на LiveCup.Run.
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