Джака летом может покинуть «Байер»

Турецкийнацелился на приобретение полузащитника леверкузенского «Байера», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Сейчас стороны ведут между собой активные переговоры и уже летом трансфер может состояться. При этом «Байер» не особо горит желанием расставаться с одним из лидеров раздевалки. Сам же 32-летний Джака склоняется к переходу в турецкий чемпионат.

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В этом сезоне швейцарец провел за немецкий клуб 45 матчей, забил в них 2 гола и сделал 7 ассистов. Его контракт с «Байером» действует до 2028 года, а рыночная цена сейчас составляет € 17 млн.