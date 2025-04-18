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    Джака летом может покинуть «Байер»

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    Турецкий «Галатасарай» нацелился на приобретение полузащитника леверкузенского «Байера» Гранита Джаки, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    Гранит Джака
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    Гранит Джака

    Сейчас стороны ведут между собой активные переговоры и уже летом трансфер может состояться. При этом «Байер» не особо горит желанием расставаться с одним из лидеров раздевалки. Сам же 32-летний Джака склоняется к переходу в турецкий чемпионат.

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    В этом сезоне швейцарец провел за немецкий клуб 45 матчей, забил в них 2 гола и сделал 7 ассистов. Его контракт с «Байером» действует до 2028 года, а рыночная цена сейчас составляет € 17 млн.

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