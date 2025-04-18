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    Слот: Я вообще не думаю о чемпионстве

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче против «Лестера».

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    «Сейчас все мои мысли только о "Лестере" и о том, как мы можем улучшить игру. В последнем матче с "Вест Хэмом" были моменты, где мы могли сыграть лучше — как в первом, так и во втором тайме. Над этим мы и работали всю неделю.

    Чемпионство? Честно? Я вообще об этом не думаю. Не знаю, верите ли вы мне, но это правда. Я всегда живу настоящим — не оглядываюсь назад и не забегаю вперед. Так я устроен. Все говорят: "Наслаждайся процессом", но для тренера важнее всего следующий матч. Возможно, поэтому за годы работы в футболе я научился концентрироваться только на том, что могу изменить сегодня», — цитирует Слота ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Ливерпуль» уверенно лидирует в текущем сезоне АПЛ на данный момент.

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