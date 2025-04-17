Топмеллер: Матч с «Тоттенхэмом» — самый значительный в моей тренерской карьере

Главный тренервысказался о предстоящем ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с

«В таких матчах все решает то, насколько хорошо ты сыграешь в отдельно взятый день. Каждый должен быть готов на сто процентов. Уверен, так и будет. Также важно иметь хороший план на игру и немного везения. Надеемся и на фактор домашних трибун.

Это очень большое событие, очень важный матч. Самый значительный в моей тренерской карьере. Мы верим в себя и нашу силу. Результат "Тоттенхэма" в минувшие выходные не имеет значения. Сейчас они будут думать только о Лиге Европы», — цитирует Топмеллера пресс-служба УЕФА.

Матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» состоится 17 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке. Первая игра завершилась со счетом 1:1.