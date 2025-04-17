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    Мареска — об игре с «Легией»: Для нас всегда в приоритете каждый следующий матч

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги конференций против «Легии».

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Для нас всегда в приоритете каждый следующий матч. Предстоящая игра важна для нас, поскольку она открывает двери в европейский полуфинал.

    В премьер-лиге мы выиграли пять из последних шести домашних матчей. И только "Тоттенхэм" пытался использовать против нас высокий прессинг, что открывало для нас больше возможностей для быстрых атак. В остальных случаях нам приходится искать другие подходы к чужим воротам», — цитирует Мареску пресс-служба УЕФА.

    Матч «Челси» — «Легия» состоится 17 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонцев.

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