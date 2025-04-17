Мареска — об игре с «Легией»: Для нас всегда в приоритете каждый следующий матч

Главный тренервысказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги конференций против

«Для нас всегда в приоритете каждый следующий матч. Предстоящая игра важна для нас, поскольку она открывает двери в европейский полуфинал.

В премьер-лиге мы выиграли пять из последних шести домашних матчей. И только "Тоттенхэм" пытался использовать против нас высокий прессинг, что открывало для нас больше возможностей для быстрых атак. В остальных случаях нам приходится искать другие подходы к чужим воротам», — цитирует Мареску пресс-служба УЕФА.

Матч «Челси» — «Легия» состоится 17 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонцев.