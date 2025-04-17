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    «Челси» без труда шагнет в полуфинал Лиги конференций

    Челси — Легия: ставка и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Легия»
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    «Челси» — «Ипсвич»
    Английский «Челси» сыграет против польской «Легии» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 апреля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Легия», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 17 Апреля 2025 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 22:00 Легия

    Легия

  • Варшава
    •

    «Челси»

    Путь в плей-офф: «Челси» продолжает побеждать в Лиге конференций, сначала 6 побед в основной сетке еврокубка, теперь ещё две победы в плей-офф. В 1/8 финала лондонцы нанесли поражение датскому «Копенгагену» (1:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

    Последние матчи: В первом матче четвертьфинала Лиги конференций «Челси» разгромил польскую «Легию» (3:0).

    Челси — Легия: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Лазарет лондонского клуба пополнен игроками, с различными травмами из строя выбыли Давид Фофана, Омари Келлиман, дисквалифицирован Михаил Мудрик.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних матчах «Челси» одержал две победы, сыграл вничью две встречи и один поединок проиграл.

    «Легия»

    Путь в плей-офф: «Легия» в 1/8 финала Лиги конференций оказалась сильнее норвежского «Мольде» (2:0 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).

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    • Последние матчи: «Легия» фактически лишилась шансов на выход в полуфинал Лиги конференций, так как польский клуб проиграл «Челси» в первом матче дуэли (0:3).

    Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Ян Лещинский, у Марка Гуаля — мышечная травма.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Легия» одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Легия» проиграла во втором матче подряд

    • «Челси» в шаге от выхода в полуфинал Лиги конференций

    • «Челси» разгромил «Легию» в первом матче четвертьфинала (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.50, а победа «Легия» — в 11.50.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.57 и 2.40.

    Прогноз: «Челси» снова будет доминировать в игре против «Легии» и как минимум свой гол «аристократы» смогут забить.

    Ставка: Фора «Челси» (-2) с коэффициентом 1.97.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух и более голов, как показывает практика последних встреч.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Челси — Легия?

    Матч Челси — Легия состоится 17 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Какой прогноз на матч Челси — Легия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Челси» (-2).

    Какую сделать ставку на матч Челси — Легия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Челси» (-2)» с коэффициентом у букмекеров 1.97.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Челси — Легия?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Челси — Легия?

    Коэффициенты букмекеров: : «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.50, а победа «Легия» — в 11.50.

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