Челси
Легия
«Челси»
Путь в плей-офф: «Челси» продолжает побеждать в Лиге конференций, сначала 6 побед в основной сетке еврокубка, теперь ещё две победы в плей-офф. В 1/8 финала лондонцы нанесли поражение датскому «Копенгагену» (1:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).
Последние матчи: В первом матче четвертьфинала Лиги конференций «Челси» разгромил польскую «Легию» (3:0).
Челси — Легия: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Лазарет лондонского клуба пополнен игроками, с различными травмами из строя выбыли Давид Фофана, Омари Келлиман, дисквалифицирован Михаил Мудрик.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних матчах «Челси» одержал две победы, сыграл вничью две встречи и один поединок проиграл.
«Легия»
Путь в плей-офф: «Легия» в 1/8 финала Лиги конференций оказалась сильнее норвежского «Мольде» (2:0 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).
Последние матчи: «Легия» фактически лишилась шансов на выход в полуфинал Лиги конференций, так как польский клуб проиграл «Челси» в первом матче дуэли (0:3).
Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Ян Лещинский, у Марка Гуаля — мышечная травма.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Легия» одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела два поражения.
Статистика для ставок
- «Легия» проиграла во втором матче подряд
- «Челси» в шаге от выхода в полуфинал Лиги конференций
- «Челси» разгромил «Легию» в первом матче четвертьфинала (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.50, а победа «Легия» — в 11.50.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.57 и 2.40.
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Прогноз: «Челси» снова будет доминировать в игре против «Легии» и как минимум свой гол «аристократы» смогут забить.
Ставка: Фора «Челси» (-2) с коэффициентом 1.97.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух и более голов, как показывает практика последних встреч.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.95.