Английский «Челси» сыграет против польской «Легии» в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 17 апреля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Легия», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Челси»

Путь в плей-офф: «Челси» продолжает побеждать в Лиге конференций, сначала 6 побед в основной сетке еврокубка, теперь ещё две победы в плей-офф. В 1/8 финала лондонцы нанесли поражение датскому «Копенгагену» (1:0 — победа дома, 2:1 — победа в гостях).

Последние матчи: В первом матче четвертьфинала Лиги конференций «Челси» разгромил польскую «Легию» (3:0).

Не сыграют: Лазарет лондонского клуба пополнен игроками, с различными травмами из строя выбыли Давид Фофана, Омари Келлиман, дисквалифицирован Михаил Мудрик.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних матчах «Челси» одержал две победы, сыграл вничью две встречи и один поединок проиграл.

«Легия»

Путь в плей-офф: «Легия» в 1/8 финала Лиги конференций оказалась сильнее норвежского «Мольде» (2:0 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).

Последние матчи: «Легия» фактически лишилась шансов на выход в полуфинал Лиги конференций, так как польский клуб проиграл «Челси» в первом матче дуэли (0:3).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Ян Лещинский, у Марка Гуаля — мышечная травма.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Легия» одержала две победы, одну встречу сыграла вничью и потерпела два поражения.

Статистика для ставок

«Легия» проиграла во втором матче подряд

«Челси» в шаге от выхода в полуфинал Лиги конференций

«Челси» разгромил «Легию» в первом матче четвертьфинала (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.50, а победа «Легия» — в 11.50.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.57 и 2.40.

Прогноз: «Челси» снова будет доминировать в игре против «Легии» и как минимум свой гол «аристократы» смогут забить.

Ставка: Фора «Челси» (-2) с коэффициентом 1.97.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух и более голов, как показывает практика последних встреч.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.95.