«Челси» — «Легия»: стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Конференции

Сегодня в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА встретятся английскийи польская. Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Челси»: Йоргенсен, Кукурелья, Адарабиойо, Бадьяшиль, Ачимпонг, Джеймс, Дьюсбери-Холл, Палмер, Санчо, Нкунку и Джексон.

«Легия»: Ковачевич, Капюади, Панков, Винагре, Зюлковски, Элитим, Гонсалвеш, Ойеделе, Лукиньяс, Морисита и Пекхарт.

В первом матче «Челси» одержал уверенную победу со счётом 3:0, что делает их явными фаворитами предстоящей встречи. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавит Алехандро Эрнандес из Испании.