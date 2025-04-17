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    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн
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    «Челси» — «Легия»: стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги Конференции

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    Сегодня в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА встретятся английский «Челси» и польская «Легия». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска
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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска

    «Челси»: Йоргенсен, Кукурелья, Адарабиойо, Бадьяшиль, Ачимпонг, Джеймс, Дьюсбери-Холл, Палмер, Санчо, Нкунку и Джексон.

    «Легия»: Ковачевич, Капюади, Панков, Винагре, Зюлковски, Элитим, Гонсалвеш, Ойеделе, Лукиньяс, Морисита и Пекхарт.

    В первом матче «Челси» одержал уверенную победу со счётом 3:0, что делает их явными фаворитами предстоящей встречи. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавит Алехандро Эрнандес из Испании.

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