«Зенит» на своем поле сыграет с «Ростовом» в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Зенит»

«Зенит» — действующий обладатель Кубка России и пятикратный победитель турнира. В финале прошлого сезона команда из Санкт-Петербурга оказалась сильнее «Балтики», одержав победу со счетом 2:1.

Защиту титула подопечные Сергея Семака начали с уверенного выступления на групповом этапе, где опередили «Рубин», «Акрон» и «Факел». В первом раунде плей-офф «Зенит» без особых проблем прошел «Ахмат», обыграв соперника дважды — 3:0 дома и 2:1 в гостях. В следующем раунде петербуржцы встретились с «Ростовом» и добились минимальной победы в первом матче — 1:0 благодаря точному удару Кассьерры.

«Сине-бело-голубые» продолжают погоню за титулом, занимая второе место в чемпионате России. В последнем туре «Зенит» выдал мощный перформанс и на своем поле без шансов разбил главного конкурента — «Краснодар» (4:1).

«Ростов»

Лучшим достижением «Ростова» в Кубке России остается победа в сезоне 2013/2014, когда в финале был обыгран «Краснодар». В прошлом году «жёлто-синие» остановились на этапе полуфинала Пути регионов, уступив будущему финалисту — «Балтике» (0:1).

На групповом этапе текущего розыгрыша Кубка России «Ростов» не испытывал серьезных проблем и уверенно занял второе место, уступив первую строчку «Локомотиву». Уже в плей-офф подопечные тогда еще Валерия Карпина попали на «Спартак» и продемонстрировали характер, победив в обеих встречах — 1:0 в гостях и 2:1 дома.

В чемпионате России «Ростов» идёт на 8-м месте и уже не претендует на высокие позиции. В прошлом туре команда уступила в гостях «Ахмату» — 1:2, потерпев второе подряд поражение.

Личные встречи

Месяц назад в первом полуфинальном матче Кубка России «Зенит» добился минимальной выездной победы — 1:0. В текущем сезоне команды также встречались в 3-м туре РПЛ и тогда «сине-бело-голубые» разгромили соперника со счетом 5:0.

В последних 10-ти матчах на счету «Зенита» 6 побед и еще 4 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Ростов» с коэффициентом 2.35.