Фердинанд: Если бы на кону была моя жизнь, я бы поставил, что «Арсенал» пройдет «Реал»

Бывший английский футболиствысказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между

«Если "Мадрид" забьет первым, а играть останется около получаса... Ура! Я буду за вас, "Арсенал"!

Я думаю, "Арсенал" пройдет. Я верю. Я думаю, это будет слишком, у них слишком много голов. Мне кажется, мадридская команда выглядела немного разрозненной, без правильного баланса команды и состава, и они пропускали голы слева, справа и в центре.

Я поддерживаю "Арсенал". Если бы на кону стояла моя жизнь, я бы поставил что, "Арсенал", пройдет дальше, это не проблема.

Я просто скажу: "Реал Мадрид" — мистический клуб. Если "Арсенал" пойдет дальше, будет другая история. Но я все равно думаю, что они пройдут, потому что они забьют», — цитирует Фердинанда Metro.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Арсенал» сыграет с «Реалом» в гостях в среду, 16 апреля. Начало — в 22:00 мск. В первой игре «Арсенал» победил «Реал» со счетом 3:0.