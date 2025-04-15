«Челси» хочет подписать нападающего «Брайтона»

Лондонскийлетом намерен серьезно укрепить атакующую линию.

Как сообщает известный журналист Патрик Бергер, одним из кандидатов на усиление является нападающий «Брайтона» Жоржиньо Рюттер.

22-летний летний француз является воспитанником «Ренна», в 2023 году перебрался в «Лидс» за рекордные для клуба 40 млн евро.

Летом 2024 года Рюттер стал футболистом «Брайтона» за 47 млн евро. В этом сезоне нападающий провел за «чаек» 34 матча, забил в них 8 голов и сделал 5 ассистов. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 32 миллиона евро.