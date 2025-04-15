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    Юго ЭкитикеАнгличанин, нигериец и француз. Три варианта усиления позиции центрфорварда для «Арсенала»
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    «Челси» хочет подписать нападающего «Брайтона»

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    Лондонский «Челси» летом намерен серьезно укрепить атакующую линию.

    Жоржиньо Рюттер
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    Жоржиньо Рюттер

    Как сообщает известный журналист Патрик Бергер, одним из кандидатов на усиление является нападающий «Брайтона» Жоржиньо Рюттер.

    22-летний летний француз является воспитанником «Ренна», в 2023 году перебрался в «Лидс» за рекордные для клуба 40 млн евро.

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    • Летом 2024 года Рюттер стал футболистом «Брайтона» за 47 млн евро. В этом сезоне нападающий провел за «чаек» 34 матча, забил в них 8 голов и сделал 5 ассистов. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 32 миллиона евро.

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