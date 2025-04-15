15 апреляпроведут матч-ответку в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. Вторая игра будет проходить в Бирмингеме на «Вилла Парк». Начало встречи в 22:00 мск.

Прошлая встреча команд завершилась победой «парижан» со счетом 3:1. Ситуация вроде бы не безнадежная для бирмингемцев, однако хватит ли их для того, чтобы перевернуть ход противостояния в борьбе с таким опытным и сильным соперником, как ПСЖ.

Победа над «Астон Виллой» стала 7-й подряд для ПСЖ во всех турнирах, так что команда Луиса Энрике в отличной форме. «Львы» тоже в хорошем состоянии. Для них это поражение стало первым с конца февраля. Команда Эмери регулярно побеждает. Посмотрим, сможет ли она все-таки удивить соперника из Парижа.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Сайт LiveSport.Ru предлагает ознакомиться с прогнозом, а в нем две ставки на это событие.

предлагает ознакомиться с прогнозом, а в нем две ставки на это событие. Букмекеры на победу в матче дают коэффициенты 3.25 и 2.17. При этом сомнений в проходе ПСЖ в полуфинал у экспертов нет — 8.60 против 1.07.

Искусственный интеллект спрогнозировал скромную ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.