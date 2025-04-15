Прошлая встреча команд завершилась победой «парижан» со счетом 3:1. Ситуация вроде бы не безнадежная для бирмингемцев, однако хватит ли их для того, чтобы перевернуть ход противостояния в борьбе с таким опытным и сильным соперником, как ПСЖ.
Победа над «Астон Виллой» стала 7-й подряд для ПСЖ во всех турнирах, так что команда Луиса Энрике в отличной форме. «Львы» тоже в хорошем состоянии. Для них это поражение стало первым с конца февраля. Команда Эмери регулярно побеждает. Посмотрим, сможет ли она все-таки удивить соперника из Парижа.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Сайт LiveSport.Ru предлагает ознакомиться с прогнозом, а в нем две ставки на это событие.
- Букмекеры на победу в матче дают коэффициенты 3.25 и 2.17. При этом сомнений в проходе ПСЖ в полуфинал у экспертов нет — 8.60 против 1.07.
- Искусственный интеллект спрогнозировал скромную ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.