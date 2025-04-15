2-й таймСпартак — Урал 3:0Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Бонгонда«Спартак» — «Урал» 3:0. Онлайн
    Все новости спорта

    «Астон Вилла» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Англии Астон Вилла Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    15 апреля «Астон Вилла» и ПСЖ проведут матч-ответку в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. Вторая игра будет проходить в Бирмингеме на «Вилла Парк». Начало встречи в 22:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Прошлая встреча команд завершилась победой «парижан» со счетом 3:1. Ситуация вроде бы не безнадежная для бирмингемцев, однако хватит ли их для того, чтобы перевернуть ход противостояния в борьбе с таким опытным и сильным соперником, как ПСЖ.

    Победа над «Астон Виллой» стала 7-й подряд для ПСЖ во всех турнирах, так что команда Луиса Энрике в отличной форме. «Львы» тоже в хорошем состоянии. Для них это поражение стало первым с конца февраля. Команда Эмери регулярно побеждает. Посмотрим, сможет ли она все-таки удивить соперника из Парижа.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Сайт LiveSport.Ru предлагает ознакомиться с прогнозом, а в нем две ставки на это событие.

    • Букмекеры на победу в матче дают коэффициенты 3.25 и 2.17. При этом сомнений в проходе ПСЖ в полуфинал у экспертов нет — 8.60 против 1.07.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал скромную ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — ПСЖ смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли «Астон Вилла» против ПСЖ?
  • «Астон Вилла» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Пощекочет ли «Дортмунд» нервы «Барселоне»?
  • «Боруссия» Д — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Удастся ли «Реалу» ремонтада против «Арсенала»?
  • «Реал» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.49
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ботафого — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры