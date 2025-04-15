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    Отыграется ли «Астон Вилла» против ПСЖ?

    Астон Вилла — ПСЖ: ставка и прогноз на Лигу чемпионов 15 апреля

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — ПСЖ
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    Усман Дембеле
    «Астон Вилла» сыграет против ПСЖ на своем поле 15 апреля в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — ПСЖ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 15 Апреля 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 22:00 ПСЖ

    ПСЖ

  • Париж
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» проиграла со счетом 1:3 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в полуфинал ей нужно побеждать хотя бы с разницей в два гола.

    Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла восьмую позицию, поэтому избежала стыковых поединков, а на стадии 1/8 финала справилась с бельгийским «Брюгге».

    Астон Вилла — ПСЖ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 32-го тура английского первенства «Астон Вилла» одержала разгромную победу над «Саутгемптоном» с результатом 3:0.

    В своем национальном чемпионате коллектив находится на шестой позиции в зоне еврокубков (топ-6), по дополнительным показателям уступая зоне Лиги чемпионов (топ-5).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмирован — Бэйли, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» выиграла восемь раз при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на победу с минимальной разницей голов, особенно на своем поле, тем не менее, уровень соперника рискует им в этом помешать.

    Морган Роджерс — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с четырьмя голами.

    ПСЖ

    Турнирное положение: ПСЖ смог крупно выиграть в первом матче на своем поле со счетом 3:1, поэтому для выхода в полуфинал ему можно даже проиграть с разницей в один гол.

    Команда заняла 15-ю позицию в основном раунде турнира, после чего в стыковых поединках прошла соотечественников из «Бреста», а на стадии 1/8 финала — «Ливерпуль».

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая как раз и пришлась на первый поединок против «Астон Виллы», ПСЖ выиграл, а значит получит неделю на подготовку к ответке.

    В своем национальном первенстве коллектив уже досрочно оформил чемпионский титул, и по итогам 28-ми матчей находится на первой позиции с отрывом в 21 балл от ближайшего преследователя «Монако».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи предыдущих поединках в разных турнирах «Пари Сен-Жермен» неизменно выигрывал, а в 30-ти последних встречах проиграл лишь раз.

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    Такие результаты сулят гостям отличные шансы просто на выигрыш, не говоря уже о проходе в следующий раунд турнира, пусть даже и на чужом поле.

    Усман Дембеле — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Астон Вилла» выиграла

    • в четырех из пяти последних матчей ПСЖ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в семи последних матчах ПСЖ выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.70, победа «Астон Виллы» — в 3.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    Между тем, такой же сценарий был реализован в двух из трех последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей ПСЖ.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Астон Вилла — ПСЖ?

    Матч Астон Вилла — ПСЖ состоится 15 апреля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Какой прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Какую сделать ставку на матч Астон Вилла — ПСЖ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Астон Вилла — ПСЖ?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Астон Вилла — ПСЖ?

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.70, победа «Астон Виллы» — в 3.30.

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