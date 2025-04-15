Астон Вилла
ПСЖ
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» проиграла со счетом 1:3 на чужом поле в первом матче, поэтому для выхода в полуфинал ей нужно побеждать хотя бы с разницей в два гола.
Команда по итогам основного раунда Лиги чемпионов заняла восьмую позицию, поэтому избежала стыковых поединков, а на стадии 1/8 финала справилась с бельгийским «Брюгге».
Астон Вилла — ПСЖ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 32-го тура английского первенства «Астон Вилла» одержала разгромную победу над «Саутгемптоном» с результатом 3:0.
В своем национальном чемпионате коллектив находится на шестой позиции в зоне еврокубков (топ-6), по дополнительным показателям уступая зоне Лиги чемпионов (топ-5).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмирован — Бэйли, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Астон Вилла» выиграла восемь раз при одном поражении.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на победу с минимальной разницей голов, особенно на своем поле, тем не менее, уровень соперника рискует им в этом помешать.
Морган Роджерс — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с четырьмя голами.
ПСЖ
Турнирное положение: ПСЖ смог крупно выиграть в первом матче на своем поле со счетом 3:1, поэтому для выхода в полуфинал ему можно даже проиграть с разницей в один гол.
Команда заняла 15-ю позицию в основном раунде турнира, после чего в стыковых поединках прошла соотечественников из «Бреста», а на стадии 1/8 финала — «Ливерпуль».
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая как раз и пришлась на первый поединок против «Астон Виллы», ПСЖ выиграл, а значит получит неделю на подготовку к ответке.
В своем национальном первенстве коллектив уже досрочно оформил чемпионский титул, и по итогам 28-ми матчей находится на первой позиции с отрывом в 21 балл от ближайшего преследователя «Монако».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи предыдущих поединках в разных турнирах «Пари Сен-Жермен» неизменно выигрывал, а в 30-ти последних встречах проиграл лишь раз.
Такие результаты сулят гостям отличные шансы просто на выигрыш, не говоря уже о проходе в следующий раунд турнира, пусть даже и на чужом поле.
Усман Дембеле — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с семью голами.
Статистика для ставок
- в восьми из девяти последних матчей «Астон Вилла» выиграла
- в четырех из пяти последних матчей ПСЖ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в семи последних матчах ПСЖ выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.70, победа «Астон Виллы» — в 3.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.
Между тем, такой же сценарий был реализован в двух из трех последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей ПСЖ.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.50