Погребняк: «Зенит» является основным кандидатом на чемпионство

Известный в прошлом нападающий сборной России и «Зенита»подвел итоги 24-го тура и назвал главного претендента на золотые медали.

«Петербургский "Зенит" — опытная машина по завоеванию золотых медалей. Они доказывали это неоднократно. На матч с "Краснодаром" они вышли "от ножа" и в таком боевом настрое, что у "быков" просто не было шансов. "Зенит" прошелся катком и является основным кандидатом на чемпионство в 100-летие клуба», — сказал Погребняк «Чемпионату».

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В 24-м туре «Зенит» на своем поле разгромил «Краснодар» со счетом 4:1 и сохранил отставание в турнирной таблице до двух очков. Голы за питерцев забивали Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Лусиано Гонду и Луис Энрике. В составе «быков» отличился Никита Кривцов.