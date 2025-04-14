ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хомуха«Это лучший матч "Зенита" после рестарта сезона». Хомуха — о 24-м туре РПЛ, проблемах лидеров и борьбе за выживание
    Все новости спорта

    «Наполи» — «Эмполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Наполи Эмполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Заключительный матч 32-го тура Серии А «Наполи»«Эмполи» состоится 14 апреля в Неаполе Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Наполи» отстает от «Интера» в борьбе за титул. В случае победы команда Антонио Конте наберет 68 очков, но разрыв с «нерадзурри» сохранится и составит 3 пункта.

    «Наполи» будет противостоять сопернику, который долгое время не побеждает и находится в зоне вылета. При этом сам «Эмполи» также имеет шансы после этого тура подняться по таблице и даже покинуть 18-е место.

    Последние поединки между командами редко заканчивались большим количеством голов. В первом круге «Наполи» выиграл с минимальным счетом 1:0.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Наполи» не удастся выиграть с большим разрывом. Свои ставки на игру они предложили в прогнозе.

    • Букмекеры считают «Наполи» фаворитом. Коэффициенты на победу составляют 1.38 и 8.40 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.80.

    • Искусственный интеллект прогнозирует скромные 1:0 в пользу «Наполи».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Эмполи» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» разгромить «Вальядолид»?
  • «Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Команде Конте придется непросто
  • «Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Отыграется ли «Астон Вилла» против ПСЖ?
  • «Астон Вилла» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Астон Вилла — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.40
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Фис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры