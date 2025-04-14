Заключительный матч 32-го тура Серии Асостоится 14 апреля в Неаполе Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск.

«Наполи» отстает от «Интера» в борьбе за титул. В случае победы команда Антонио Конте наберет 68 очков, но разрыв с «нерадзурри» сохранится и составит 3 пункта.

«Наполи» будет противостоять сопернику, который долгое время не побеждает и находится в зоне вылета. При этом сам «Эмполи» также имеет шансы после этого тура подняться по таблице и даже покинуть 18-е место.

Последние поединки между командами редко заканчивались большим количеством голов. В первом круге «Наполи» выиграл с минимальным счетом 1:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Наполи» не удастся выиграть с большим разрывом. Свои ставки на игру они предложили в прогнозе.

считают, что «Наполи» не удастся выиграть с большим разрывом. Свои ставки на игру они предложили в прогнозе. Букмекеры считают «Наполи» фаворитом. Коэффициенты на победу составляют 1.38 и 8.40 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.80.

Искусственный интеллект прогнозирует скромные 1:0 в пользу «Наполи».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Эмполи» смотрите на LiveCup.Run.

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