«Наполи» отстает от «Интера» в борьбе за титул. В случае победы команда Антонио Конте наберет 68 очков, но разрыв с «нерадзурри» сохранится и составит 3 пункта.
«Наполи» будет противостоять сопернику, который долгое время не побеждает и находится в зоне вылета. При этом сам «Эмполи» также имеет шансы после этого тура подняться по таблице и даже покинуть 18-е место.
Последние поединки между командами редко заканчивались большим количеством голов. В первом круге «Наполи» выиграл с минимальным счетом 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Наполи» не удастся выиграть с большим разрывом. Свои ставки на игру они предложили в прогнозе.
- Букмекеры считают «Наполи» фаворитом. Коэффициенты на победу составляют 1.38 и 8.40 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.80.
- Искусственный интеллект прогнозирует скромные 1:0 в пользу «Наполи».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Эмполи» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.