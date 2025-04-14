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    Мамаев: ЦСКА набрал ход и может вмешаться в борьбу за золото

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Зенит Краснодар Спартак
    Бывший полузащитник сборной России и многих российских клубов Павел Мамаев высказал свое мнение по поводу борьбы за золото РПЛ и особо отметил ЦСКА, который набрал отличный ход во второй части сезона.

    Павел Мамаев
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    Павел Мамаев

    «Очень тяжело сказать, кто на данный момент является фаворитом в чемпионской гонке. У всех плюс-минус одинаковый календарь. У ЦСКА сейчас сумасшедший ход, они не так далеко от "Краснодара".

    Есть "Спартак", который, я уверен, захочет реабилитироваться перед всеми за поражение от Махачкалы. Сейчас фаворит по очкам "Краснодар". Но слишком много осталось игр. Сейчас будет большое давление. Кто с этим справится, тот и фаворит», — сказал Мамаев «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас лидером является «Краснодар», у которого 52 очка. Дальше идут «Зенит» (50), «Спартак» (47) и ЦСКА (47).

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