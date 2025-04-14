Мамаев: ЦСКА набрал ход и может вмешаться в борьбу за золото

Бывший полузащитник сборной России и многих российских клубоввысказал свое мнение по поводу борьбы за золото РПЛ и особо отметил ЦСКА, который набрал отличный ход во второй части сезона.

«Очень тяжело сказать, кто на данный момент является фаворитом в чемпионской гонке. У всех плюс-минус одинаковый календарь. У ЦСКА сейчас сумасшедший ход, они не так далеко от "Краснодара".

Есть "Спартак", который, я уверен, захочет реабилитироваться перед всеми за поражение от Махачкалы. Сейчас фаворит по очкам "Краснодар". Но слишком много осталось игр. Сейчас будет большое давление. Кто с этим справится, тот и фаворит», — сказал Мамаев «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас лидером является «Краснодар», у которого 52 очка. Дальше идут «Зенит» (50), «Спартак» (47) и ЦСКА (47).