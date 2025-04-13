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    • «СКА-Хабаровск» минимально победил «Арсенал»
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    «СКА-Хабаровск» минимально победил «Арсенал»

    «СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 28-го тура Первой лиги России «СКА-Хабаровск» в родных стенах переиграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0.

    «СКА-Хабаровск»
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    «СКА-Хабаровск»

    Судьбу противостояния решил единственный точный удар, автором которого стал Борха Мартинес на 24-й минуте поединка.

    Футбол. Россия. Первая лига
    СКА-Хабаровск — Арсенал Тула 1:0
    Гол: 1:0 Борха Мартинес (24') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Николай Покидышев, Юрий Журавлёв, Егор Носков, Роман Емельянов (Никита Першин, 70'), Борха Мартинес (Садыг Багиев, 78'), Рамазан Гаджимурадов (Альбек Гонгапшев, 64'), Артем Симонян, Камран Алиев (Александр Гаглоев, 65'), Георгий Гонгадзе (Максим Кутовой, 70'), Gurban G. Арсенал Тула: Михаил Цулая, Кирилл Большаков, Давид Семенчук, Артём Попов, Тигран Аванесян, Алан Цараев (Brnovic M., 46'), Владислав Левин (Ahlinvi M., 68'), Ансор Хабибов (Reyes E., 46'), Penchikov D., Bogdanets K. (Сергей Ткачёв, 46'), Djuranovic U. (Амур Калмыков, 59') Предупреждения: Рамазан Гаджимурадов (37'), Юрий Журавлёв (38')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «СКА-Хабаровск» смог набрать 44 очка и идет на шестом месте в турнирной таблице. У «Арсенала» 36 баллов и восьмая строчка.

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