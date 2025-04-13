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    «Черноморец» дома не смог обыграть «Ротор» в матче Первой лиги

    «Черноморец» — «Ротор»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 28-го тура Первой лиги по футболу новороссийский «Черноморец» потерял очки на своем поле в матче с волгоградским «Ротором» — 1:1.

    Роман Акбашев
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    Роман Акбашев

    Уже на второй минуте центральный полузащитник Сергей Макаров вывел гостей вперед.

    «Черноморец» смог отыграться на 60-й минуте с пенальти после точного удара Романа Акбашева.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Ротор 1:1
    Голы: 0:1 Сергей Макаров (2'), 1:1 Роман Акбашев (пенальти) (60') Черноморец: Ростислав Солдатенко, Виталий Стежко, Магомед Мусалов (Мераби Уридия, 46'), Мастерной Владислав, Павел Горелов (Григорий Жилкин, 82'), Валерий Кичин, Егор Иванов (Зелимхан Юсупов, 82'), Роман Акбашев, Даниил Фомин (Анри Чичинадзе, 46'), Гедеон Гузина, Milic S. Ротор: Никита Чагров, Андрей Семёнов, Максим Швецов, Александр Клещенко, Дмитрий Прищепа, Заурбек Плиев, Никита Плотников, Сергей Макаров (Дамир Таликин, 78'), Евгений Болотов (Максим Турищев, 78'), Михаил Мальцев (Юрий Завезён, 70'), Kukharchuk I. (Дмитрий Лаврищев, 70')

    «Черноморец» опустился на 4-е место с 48 очками. «Ротор» с 37 очками идет теперь девятым в таблице Первой лиги.

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