«Ювентус» отстает от «Болоньи» на один пункт в борьбе за 4-е место. «Бьянконери» нужно побеждать, если они хотят побороться за Лигу чемпионов. В прошлом туре команда Игора Тудора сыграла 1:1 с «Ромой» и потеряла очки в третий раз за 5 последних туров.
«Лечче» после серии поражений разжился ничьей в матче с «Венецией». Команде нужно набирать как можно больше, поскольку она всего в двух очках от зоны вылета. В прошлый раз гостям удалось сыграть с «Юве» вничью (1:1). Однако предыдущие 4 матча закончились поражением.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками на этот поединок.
- Букмекеры оставили гостям мало шансов. Коэффициенты составляют 1.32 на «Юве» и 10.0 на «Лечче». Ничья выставлена за 5.20.
- Искусственный интеллект полагается, что «Ювентус» выиграет с минимальным перевесом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Лечче» смотрите на LiveCup.Run.
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