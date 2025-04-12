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    «Ювентус» — «Лечче»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Лечче Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 32-го тура итальянской Серии А «Ювентус» на «Альянц» примет «Лечче». Встреча команд стартует в 21:45 по московскому времени.

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    «Ювентус» отстает от «Болоньи» на один пункт в борьбе за 4-е место. «Бьянконери» нужно побеждать, если они хотят побороться за Лигу чемпионов. В прошлом туре команда Игора Тудора сыграла 1:1 с «Ромой» и потеряла очки в третий раз за 5 последних туров.

    «Лечче» после серии поражений разжился ничьей в матче с «Венецией». Команде нужно набирать как можно больше, поскольку она всего в двух очках от зоны вылета. В прошлый раз гостям удалось сыграть с «Юве» вничью (1:1). Однако предыдущие 4 матча закончились поражением.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками на этот поединок.

    • Букмекеры оставили гостям мало шансов. Коэффициенты составляют 1.32 на «Юве» и 10.0 на «Лечче». Ничья выставлена за 5.20.

    • Искусственный интеллект полагается, что «Ювентус» выиграет с минимальным перевесом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Лечче» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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