В матче 32-го тура итальянской Серии Ана «Альянц» примет. Встреча команд стартует в 21:45 по московскому времени.

«Ювентус» отстает от «Болоньи» на один пункт в борьбе за 4-е место. «Бьянконери» нужно побеждать, если они хотят побороться за Лигу чемпионов. В прошлом туре команда Игора Тудора сыграла 1:1 с «Ромой» и потеряла очки в третий раз за 5 последних туров.

«Лечче» после серии поражений разжился ничьей в матче с «Венецией». Команде нужно набирать как можно больше, поскольку она всего в двух очках от зоны вылета. В прошлый раз гостям удалось сыграть с «Юве» вничью (1:1). Однако предыдущие 4 матча закончились поражением.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя ставками на этот поединок.

подготовили прогноз с двумя ставками на этот поединок. Букмекеры оставили гостям мало шансов. Коэффициенты составляют 1.32 на «Юве» и 10.0 на «Лечче». Ничья выставлена за 5.20.

Искусственный интеллект полагается, что «Ювентус» выиграет с минимальным перевесом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Лечче» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.