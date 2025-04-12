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    Ювентус — Лечче: прогноз и ставка на чемпионат Италии 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Лечче»
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    Душан Влахович
    «Ювентус» и «Лечче» сыграют 12 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Лечче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Апреля 2025 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Лечче

    Лечче

  • Лечче
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Ювентус» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрал 56 баллов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает пятую позицию и на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на три очка опережает седьмое место, которое не выводит в континентальные турниры.

    Ювентус — Лечче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура национального первенства «Старая Синьора» на чужом поле сыграла вничью с «Ромой» (1:1).

    Перед этим в рамках 30-го тура национального первенства туринский коллектив на этот раз в домашних стенах набрал максимум очков, одержав победу над «Дженоа» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Перин, Гатти, Милик, Кабаль и Бремер, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Ювентус» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, но более высокий класс и фактор своего поля все же говорит в их пользу, при всех проблемах нынешнего соперника.

    Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрал 26 баллов и усиленно борется за выживание в элите.

    Команда занимает 17-ю позицию и только на два пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура Серии А «джаллоросси» на своем поле разошлись миром с «Венецией» (1:1).

    в своей предыдущей игре в 30-м туре национального первенства южане на этот раз в домашних стенах остались без очков, потерпев поражение от «Ромы» (0:1).

    Не сыграют: травмирован — Марквинский, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Лечче» проиграл пять раз лишь при одной ничьей.

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    Это сулит гостям мизерные шансы даже на мировой исход, особенно против соперника, который явно превоходит их в классе, а также на чужом поле.

    Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Ювентуса» забивала только одна команда

    • в шести из восьми последних матчей «Лечче» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Лечче» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.80, победа «Лечче» — в 10.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.85.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивал лишь один из соперников. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в трех из шести последних поединков гости не забивали и пропускали.

    Ставка: только одна команда забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь хозяева явно превосходят соперника в классе.

    Ставка: «сухая» победа «Ювентуса» за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Ювентус — Лечче?

    Матч Ювентус — Лечче состоится 12 апреля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Какой прогноз на матч Ювентус — Лечче?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только одна команда забьет.

    Какую сделать ставку на матч Ювентус — Лечче?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только одна команда забьет» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ювентус — Лечче?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Ювентус — Лечче?

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.80, победа «Лечче» — в 10.50.

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    Ювентус — Лечче: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 12.04.202521:45. Вернется ли «Ювентус» в зону Лиги чемпионов?
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