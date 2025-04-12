«Ювентус» и «Лечче» сыграют 12 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Лечче», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрал 56 баллов и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает пятую позицию и на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на три очка опережает седьмое место, которое не выводит в континентальные турниры.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура национального первенства «Старая Синьора» на чужом поле сыграла вничью с «Ромой» (1:1).

Перед этим в рамках 30-го тура национального первенства туринский коллектив на этот раз в домашних стенах набрал максимум очков, одержав победу над «Дженоа» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Перин, Гатти, Милик, Кабаль и Бремер, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Ювентус» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, но более высокий класс и фактор своего поля все же говорит в их пользу, при всех проблемах нынешнего соперника.

Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Серии А с девятью голами.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрал 26 баллов и усиленно борется за выживание в элите.

Команда занимает 17-ю позицию и только на два пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура Серии А «джаллоросси» на своем поле разошлись миром с «Венецией» (1:1).

в своей предыдущей игре в 30-м туре национального первенства южане на этот раз в домашних стенах остались без очков, потерпев поражение от «Ромы» (0:1).

Не сыграют: травмирован — Марквинский, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Лечче» проиграл пять раз лишь при одной ничьей.

Это сулит гостям мизерные шансы даже на мировой исход, особенно против соперника, который явно превоходит их в классе, а также на чужом поле.

Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Ювентуса» забивала только одна команда

в шести из восьми последних матчей «Лечче» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Лечче» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.80, победа «Лечче» — в 10.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.97 и 1.85.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивал лишь один из соперников. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех из шести последних поединков гости не забивали и пропускали.

Ставка: только одна команда забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь хозяева явно превосходят соперника в классе.

Ставка: «сухая» победа «Ювентуса» за 1.95.