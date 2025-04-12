В 32-м туре Серии А лидер таблицыприметна «Джузеппе Меацца». Начало матча в 19:00 мск.

В прошлом туре миланцы не смогли продлить свою победную серию и разошлись миром с «Пармой» (2:2). Однако они набрали 68 очков и опережают «Наполи» на 3 пункта в борьбе за титул.

Сейчас «Интер» демонстрирует стабильную форму, что подтверждает победа 2:1 над «Баварией» в Лиге чемпионов. «Кальяри», который провалил почти все матчи против соперников из первой пятерки, будет крайне сложно с его одной победой в последних пяти матчах турнира.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Сайт LiveSport.Ru предлагает прогноз на голы.

предлагает прогноз на голы. Букмекеры: «Интер» ожидаемый фаворит за 1.34, 5.40 дают на ничью, 8.60 — на «Кальяри».

Искусственный интеллект решил, что выиграть должны гости со счетом 2:0, однако «Интер» победил в 4 из 5 очных встреч.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Кальяри» смотрите на LiveCup.Run.

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