2-й таймРубин — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин»«Рубин» — «Локомотив». Онлайн
  • 18:27
    • «Байер» потерял очки с «Унионом», «Хоффенхайм» разобрался с «Майнцем»
  • 18:25
    • «Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    «Интер» — «Кальяри»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Интер Кальяри Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 32-м туре Серии А лидер таблицы «Интер» примет «Кальяри» на «Джузеппе Меацца». Начало матча в 19:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В прошлом туре миланцы не смогли продлить свою победную серию и разошлись миром с «Пармой» (2:2). Однако они набрали 68 очков и опережают «Наполи» на 3 пункта в борьбе за титул.

    Сейчас «Интер» демонстрирует стабильную форму, что подтверждает победа 2:1 над «Баварией» в Лиге чемпионов. «Кальяри», который провалил почти все матчи против соперников из первой пятерки, будет крайне сложно с его одной победой в последних пяти матчах турнира.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Сайт LiveSport.Ru предлагает прогноз на голы.

    • Букмекеры: «Интер» ожидаемый фаворит за 1.34, 5.40 дают на ничью, 8.60 — на «Кальяри».

    • Искусственный интеллект решил, что выиграть должны гости со счетом 2:0, однако «Интер» победил в 4 из 5 очных встреч.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Интер» — «Кальяри» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» не заметит аутсайдера
  • «Леганес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Мюнхенцы легко взломают оборону «шмелей»?
  • «Бавария» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Споткнется ли «Интер» на «Кальяри»?
  • «Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Волкановски — Лопес
  • Бои
  • Завтра в 08:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Алавес — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры