Интер
Кальяри
«Интер»
Турнирное положение: «Интер» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрал 68 баллов и уже привычно борется за чемпионский титул.
Команда занимает первую позицию и на три очка опережает своего ближайшего преследователя и по сути единственного конкурента «Наполи».
Интер — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в четвертьфинале Лиги чемпионов, «нерадзурри» на чужом поле обыграли «Баварию» (2:1).
Перед этим в рамках 31-го тура национального первенства миланский коллектив в чужих стенах потерял очки, разыграв мировую с «Пармой» (2:2).
Не сыграют: травмированы — Тареми, Думфрис и Карбони, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» выиграл лишь раз при двух ничьих.
Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, но более высокий класс и фактор своего поля все же говорит в их пользу, хотя не стоит забывать и то, что они держат в уме ответку с «Баварией».
Маркюс Тюрам — лучший бомбардир команды в Серии А с 14-ю голами.
«Кальяри»
Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрал 30 баллов и еще не обезопасил себя от вылета в Серию B.
Команда занимает 15-ю позицию и на шесть пунктов опережает зону понижения в классе (18-20-я строчки).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура Серии А «россоблу» на чужом поле разошлись миром с «Эмполи» (0:0).
в своей предыдущей игре в 30-м туре национального первенства сардинцы на этот раз в домашних стенах набрали максимум очков, одержав победу над «Монцей» (3:0).
Не сыграют: травмирован — Сольдати, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Кальяри» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.
Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть, что соперника могут отвлекать мысли об ответной игре против «Баварии».
Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Интера» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Кальяри» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.32. Ничья — в 5.30, победа «Кальяри» — в 9.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.
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Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом в трех из пяти последних поединков гости забивали.
Ставка: обе команды забьют за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Интера».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45.