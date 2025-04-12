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    Споткнется ли «Интер» на «Кальяри»?

    Интер — Кальяри: прогноз и ставка на чемпионат Италии 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Кальяри»
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    Маркюс Тюрам
    «Интер» и «Кальяри» сыграют 12 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Кальяри», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Апреля 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 19:00 Кальяри

    Кальяри

  • Кальяри
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: «Интер» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрал 68 баллов и уже привычно борется за чемпионский титул.

    Команда занимает первую позицию и на три очка опережает своего ближайшего преследователя и по сути единственного конкурента «Наполи».

    Интер — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была первой в четвертьфинале Лиги чемпионов, «нерадзурри» на чужом поле обыграли «Баварию» (2:1).

    Перед этим в рамках 31-го тура национального первенства миланский коллектив в чужих стенах потерял очки, разыграв мировую с «Пармой» (2:2).

    Не сыграют: травмированы — Тареми, Думфрис и Карбони, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Интер» выиграл лишь раз при двух ничьих.

    Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, но более высокий класс и фактор своего поля все же говорит в их пользу, хотя не стоит забывать и то, что они держат в уме ответку с «Баварией».

    Маркюс Тюрам — лучший бомбардир команды в Серии А с 14-ю голами.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 31-го тура итальянского первенства набрал 30 баллов и еще не обезопасил себя от вылета в Серию B.

    Команда занимает 15-ю позицию и на шесть пунктов опережает зону понижения в классе (18-20-я строчки).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 31-го тура Серии А «россоблу» на чужом поле разошлись миром с «Эмполи» (0:0).

    в своей предыдущей игре в 30-м туре национального первенства сардинцы на этот раз в домашних стенах набрали максимум очков, одержав победу над «Монцей» (3:0).

    Не сыграют: травмирован — Сольдати, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Италии, «Кальяри» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

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    Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть, что соперника могут отвлекать мысли об ответной игре против «Баварии».

    Роберто Пикколи — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Интера» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Кальяри» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.32. Ничья — в 5.30, победа «Кальяри» — в 9.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в трех из пяти последних поединков гости забивали.

    Ставка: обе команды забьют за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Интера».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Интер — Кальяри?

    Матч Интер — Кальяри состоится 12 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Какой прогноз на матч Интер — Кальяри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Какую сделать ставку на матч Интер — Кальяри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер — Кальяри?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер — Кальяри?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.32. Ничья — в 5.30, победа «Кальяри» — в 9.50.

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